Berki Krisztián is indul a főpolgármester-választáson

Újabb jelölt jelentkezett be a főpolgármesteri székért. Berki Krisztián volt labdarúgó is érez magában elhivatottságot. Szerinte, ami az ellenzéki oldalon zajlik az „a testnevelésből felmentettek társaságának kapálózása”. Nem ő az első jelölt, aki a médiából érkezett, Berki Krisztiánnal együtt így négy kihívója is lehet ősszel Tarlós Istvánnak – hangzott el az M1 Híradójában.