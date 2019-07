Békéscsaba polgármestere ismét függetlenként indul a tisztségért

A Hajrá Békéscsaba Egyesület felkérése alapján, de függetlenként ismét indul a város polgármesteri tisztségéért Békéscsaba jelenleg is független vezetője az őszi önkormányzati választásokon.

Szarvas Péter szerdán az MTI-nek elmondta: az egyesület négy éve működik Békéscsabán, és tagjai az évek alatt többször is meghívták, hogy fejtse ki az álláspontját várospolitika kérdésekben, illetve közügyekben. Ezeken a konzultációkon a többségében mérnökökből, közgazdászokból és tanárokból álló szervezet tagjaitól több javaslatot is kapott, amelyeket jól tudott hasznosítani négyéves polgármestersége alatt.

A civil szervezet egyébként a közügyek felvállalása mellett több karitatív, illetve környezetvédelmi akcióban is részt vett az elmúlt időszakban – tette hozzá. Szarvas Péter kérdésre válaszolva elképzelhetőnek nevezte, hogy egyéni választókörzetben is megméretteti magát, mint ahogy azt is, hogy az egyesület tagjai is jelölni fognak önkormányzati képviselőjelölteket.

A polgármester bejelentését megelőzően Kocziha Tünde, a Jobbik békéscsabai szervezetének vezetője közleményben jelezte, hogy a Jobbik – mint ahogy négy éve – Szarvas Péter jelöltségét fogja támogatni.

Szarvas Péter az MTI-nek azt mondta, hogy erről neki nincs információja.