A Jobbik félre tette a régi elveket, hogy együttműködhessen Gyurcsány Ferenc pártjával

A Jobbik szerint az ellenzéki összefogás érdekében félre kellett tenni a régi sérelmeket, ezért is döntöttek úgy, hogy a XVII. kerületben az MSZP-vel és Gyurcsány Ferenc pártjával is együttműködnek. A jelenlegi megállapodás szerint a városrészben a DK polgármesterjelöltje mögött sorakozik fel a többi ellenzéki párt. Ugyanakkor több olyan fővárosi kerület is van, ahol éppen a Jobbik miatt borulhat az együttműködés – közölte az M1 Híradója.