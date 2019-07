Nem csitulnak az ellenzéki viták a fővárosban, a sajtóban megjelent hírek szerint egyre több kerületben okoz feszültséget az őszi polgármester-választáson a közös indulás. Áprilisban, majd július elején is bejelentették az ellenzéki pártok képviselői, hogy létrejött az összefogás. Azóta kiderült, hogy Csepelen, Ferencvárosban, Zuglóban és Erzsébetvárosban sincs összhang: helyenként a baloldali belső harcok miatt, máshol azért, mert nem tudják, mit kezdjenek a Jobbikkal – közölte az M1.

Közleményben jelentette be Puzsér Róbert, hogy Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármesterjelöltet támogatja. A közleményben az áll, hogy a Sétáló Budapest csapata, vagyis a függetlenként induló főpolgármester-jelölt stábja, mindent elkövet majd azért, hogy Baranyi Krisztina kampánya minél sikeresebb legyen.

Karácsony Gergely néhány hete hiába jelentette be a hatpárti szövetséget Budapesten.

A IX. kerületben nem tudott megegyezni az ellenzék arról, hogy kit indítsanak polgármesterjelöltként. Így előválasztáson döntik el, hogy a Momentum, a DK és az MSZP által preferált Jancsó Andrea vagy Baranyi Krisztina legyen a közös jelölt.

Baranyi Krisztinát eddig az LMP és a Kétfarkú Kutya Párt támogatta. Most már azonban Puzsér Róbert is. A ferencvárosi polgármesterjelölt pedig cserébe azt vállalata, hogy képviseli majd a publicista vagyis Karácsony Gergely ellenfelének Sétáló Budapest programját. Baranyi Krisztina ugyanakkor az ellenzék, így Karácsony Gergely jelöltje is lenne Ferencvárosban, ha megnyeri az előválasztást.

Nem a IX. az egyetlen kerület, ahol nincs megegyezés a közös ellenzéki polgármesterjelöltek megnevezése miatt. Csepelen először a szocialisták saját jelöltjüket léptették vissza, sajtóértesülések szerint a DK nyomására.

A bejelentés óta egymásnak üzengetnek a pártok.

Az MSZP arra szólította fel a Momentumot, a Jobbikot és az LMP-t, hogy álljanak be az új jelölt, Erdősi Éva mögé. A Momentum viszont válaszul előválasztást szorgalmazott.

Az Origo információi szerint komoly ellenzéki háborúskodás alakult ki Erzsébetvárosban is. Ott a DK-s Niedermüller Péter – aki az ellenzék közös polgármesterjelöltje – szögezte le egy lapinterjúban, hogy nem lehet szövetkezni a Jobbikkal. A Párbeszéd azonban úgy tűnik más véleményen van – derül ki a portál által nyilvánosságra hozott felvételből.

A párt kerületi önkormányzati képviselője egy fórumon arról beszélt, hogy jóban van a jobbikos képviselőtársával ezért velük is egyezkedne.

Vidéken is több helyen képtelenek összefogni az ellenzéki pártok.

Bő egy héttel azután, hogy a Demokratikus Koalíció, más ellenzéki pártokkal együtt támogatásáról biztosította Ózd jobbikos polgármesterét, kihátrált Janiczak Dávid mögül.

A DK szerint Janiczak Dávid megnyilvánulásai miatt vállalhatatlan.