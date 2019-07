Századvég: a budapestiek szerint Karácsony nem alternatíva

Lesújtó véleménnyel vannak a budapesti választók Karácsony Gergelyről - ez derül ki a Századvég legfrissebb elemzéséből, amely szerint a fővárosiak nem tekintik Tarlós István reális kihívójának a zuglói polgármestert. Karácsony Gergely miatt azért is nehéz helyzetbe kerülhet ősszel az ellenzék, mert eddig a DK és a Momentum is ellene kampányolt, most pedig azt kérik a választóiktól, hogy őt támogassák. A feszültség már több kerületben is érezhető, az ellenzéki pártok között az elmúlt napokban Ferencvárosban és a belvárosban is kiéleződtek az ellentétek.