Megtartotta első kongresszusát a Mi Hazánk Mozgalom

Az embereknek bizonyíték kell, mert elvesztették a hitüket, ezért látniuk kell, hogy a Mi Hazánk Mozgalom tagjai mindenhol jelen vannak, dolgoznak és mozgalmi jelleggel, önerőből is bátran szembe mennek a magyar népet veszélyeztetőkkel, legyen az migráns, vagy cigány bűnöző – fogalmazott Toroczkai László, a mozgalom elnöke szombaton a Csongrád megyei Ásotthalmon.

A Mi Hazánk Mozgalom I. kongresszusán Toroczkai László elmondta: ezen az úton haladva „győzelemre vannak ítélve”, mert ha a magyar emberek tudják, hogy a mozgalom tagjaira minden körülmények között számíthatnak, akkor mindenki rájuk fog szavazni.

Kiemelte: 114 ezer magyar ember szeretné, hogy a Mi Hazánk Mozgalom megmaradjon, megerősödjön, és képviselje az önkormányzatokban és az Országgyűlésben a magyarok érdekeit.

Éppen ezért „küzdeni kell, bátran előre nézve, és akkor meglesz az a várva várt győzelem, a tiszta és soha meg nem alkuvó nemzeti erő számára” – hangoztatta.

Toroczkai László azt mondta: 2022-ben vagy Fidesz-kormány, vagyis Orbán-kormány lesz, vagy jön az ennél is rosszabb, a korrupció mellett a társadalom alappillérét képező család és annak valamennyi intézményét támadó balliberális kormányzat. Létük alapja ugyanis, hogy „szét kell zúzni mindent, ami nemzeti, ami hagyomány, ami tradíció, és ami fontos a magyar emberek számára” – fogalmazott.

MTI/Koszticsák Szilárd

A pártelnök hangsúlyozta, óriási a felelősség a Mi Hazánk Mozgalom tagjain, mert, ha most feladják és félreállnak, akkor 2022-ben egy új Gyurcsány-kormány alakul, ami rosszabb lesz, mint 2010-ben. Az pedig „önmagában szégyen és gyalázat, hogy ehhez a kormányhoz a szélsőségesen gondolkodó magyar tömegeket a Jobbik fogja odacsatornázni” – mondta.

Az elnök szerint óriási a felelősségük azért is, mert, ha a Fidesz – amely most még „a migrációval és az ásotthalmi kerítéssel begyűjti a több millió nemzeti szavazatot” – megroppan, nem lesz a nemzeti oldalon, aki képviselné azt a több millió magyar embert, akik most még nem értették meg, az igazi nemzeti érzelmű emberek a Mi Hazánk Mozgalomban vannak.

Ki kell tehát tartaniuk, akár „vérrel és verítékkel” is, hiszen ők az utolsók, utánuk már senki nem jön – hangoztatta.

Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese, országgyűlési képviselő – a mintegy 180 résztvevővel zajló kongresszuson – azt mondta: közösségük mindössze egyetlen év alatt Magyarország leghitelesebb erejévé vált. Hatalmas eredménynek nevezte, hogy az EP-választáson megelőztek olyan pártokat, amelyek frakcióval rendelkeznek az Országgyűlésben.

Hangsúlyozta: minden olyan intézkedést támogatnak, amelyik a magyar emberek gyarapodását szolgálja, ám amelyik nem, az ellen, „ha kell parlamenti eszközökkel, ha kell, akár az utcán is, de kőkeményen fellépnek”.

Dúró Dóra kiemelte, mozgalmuk számára egyetlen dolog fontos: a nemzet. Ez az a vezérfonal, ami országgyűlési munkájukat meghatározza akkor is, ha „balliberális demagógiákról van szó, és akkor is, ha a Fidesz farizeus politikájáról van szó”, de akkor is, ha egyedüli ellenzékiként örülnek egy-egy kormányzati döntésnek, amely előrelépést jelent a magyar emberek számára.

Közlése szerint éppen ezért kizárt, hogy a Mi Hazánk politikai ügyekben együttműködjön a DK-val, vagy az MSZP-vel, illetve „csatlós szervezeteivel”.

A kongresszuson a mozgalom „baráti és szövetséges szervezetei” közül a Független Kisgazdapárt elnöke, Hajdara Roland elmondta: az a politika, amit a Mi Hazánk Mozgalommal közösen képviselnek, a nemzet megmaradásának alapját jelenti a jövőben.

Brassai Hunor, az Erdélyi Magyar Néppárt ifjúsági tagozatának, a Magyar Ifjak Nemzeti Tanácsának elnöke szerint a Mi Hazánk Mozgalom törekvései erkölcsi iránytűi lehetnek minden igaz magyar érzésű embernek.

Nagy Tibor, a Magyar Igazság és Élet Pártjának (MIÉP) elnöke azt mondta, hogy a MIÉP, a Mi Hazánk és a Független Kisgazdapárt szövetsége az egyetlen radikális tömb ma Magyarországon. A kezdő lépések után az önkormányzati választásokon ismét baráti jobbot nyújtanak a mozgalom minden tagjának, és egyben az együttműködés folytatását kérik.