Századvég: A budapestiek szerint Karácsony nem alternatíva

A budapesti választók továbbra is lesújtó véleménnyel vannak Karácsony Gergely zuglói polgármesterről, főpolgármester-jelöltről (Párbeszéd, MSZP) és nem tekintik Tarlós István reális kihívójának – közölte a Századvég Alapítvány pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint hiába zárult le az előválasztások második fordulója és jelentette be Karácsony Gergely az ellenzék fővárosi együttműködésének részleteit, a balliberális oldal által folyamatosan vizionált béke továbbra sem köszöntött be: Ferencvárosban újabb baloldali háziverseny következik, a Jobbik pedig két kerületben is külön utakon jár.

A Századvég azt írta: az ellenzék képtelen növelni össztámogatottságát, így az egyes balliberális pártok egymástól szívják el a szavazókat, amivel a saját tortájuk újraszeletelését elérhetik ugyan, de egy lépéssel sem kerültek közelebb a Fidesz-KDNP megszorongatásához.

Mint írták, a baloldal helyzete Budapesten is reménytelennek látszik: Tarlós István személyes támogatottsága a kormánypártok nem elhanyagolható fölényén is túlmutat, tehát még az ellenzéki érzelmű szavazók egy része is a regnáló főpolgármestert támogatná szavazatával.

A Századvég júliusi közvélemény-kutatása szerint a fővárosiak 52 százaléka úgy véli, hogy b képes Budapestnek kiharcolni mindazt, amire a városnak szüksége van, 64 százaléka pedig erőskezű vezetőnek látja, szemben balliberális kihívójával, akiről pusztán a megkérdezettek 16 százaléka vélekedik így.

Az alapítvány Tarlós István népszerűségének lehetséges okait taglalva azt írta, a főpolgármester képes volt felszámolni a Demszky-korszak rendezetlen viszonyait, pénzügyi stabilitást teremtett a budapesti városházán, és jelentős lépéseket tett a – baloldal által elhanyagolt – városkép megújítása érdekében is.

Eközben Karácsony Gergely gyakorlatilag csődközeli helyzetbe kormányozta Zuglót és csak saját politikai karrierjének építésén fáradozott – fűzték hozzá.

A Századvég Alapítvány szerint tovább fokozza a fővárosi ellenzék kilátástalanságát, hogy az előválasztásokon a Demokratikus Koalíció (DK) és a Momentum heves kampányt folytatott Karácsony Gergely ellen, jelenleg pedig elvárják a szavazóiktól, hogy támogassák egykori ellenfelüket.

Hozzátették: az MSZP-Párbeszéd jelöltjének azzal is számolnia kell tehát, hogy nem reménykedhet a teljes baloldali bázis támogatásában, mivel a DK-s és momentumos szimpatizánsok egy része jó eséllyel az otthonmaradást fogja választani az októberi voksoláson.

A választásokig hátralévő alig négy hónap rendkívül kevésnek látszik arra, hogy az ellenzék az évek óta maga előtt görgetett belső problémáit, kihívásait megoldja és sorait rendezze – értékelte a Századvég Alapítvány.