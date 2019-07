Felrúgta az eddigi gyakorlatot a baloldal az EP-ben a Fidesz szerint

Büszkék Gyurcsány Ferenc párttársai, hogy a magyar kormánypárti képviselők alelnöki kinevezése ellen akcióztak az Európai Parlament bizottságaiban – erről beszélt a DK-s Vadai Ágnes. A Fidesz szerint viszont vérlázító, amit a bevándorláspárti ellenzék Brüsszelben csinált a héten. A kormánypártok körében felmerült, hogy ha a DK az Európai Parlamentben felrúgta az eddigi gyakorlatot, akkor a magyar parlamenti bizottságokból ki kellene rakni a DK-s vezetőket. Kocsis Máté azt mondta: a legközelebbi Fidesz-KDNP-s frakcióülésen megvitatják a kérdést – hangzott el az M1 Híradójában.

Büszkék Gyurcsány Ferenc párttársai, hogy a magyar kormánypárti képviselők kinevezése ellen akcióztak az Európai Parlament bizottságaiban. Vadai Ágnes, a DK alelnöke szerint ők azt tették, amit megkövetelt a haza.

A parlamenti hagyományok szerint Brüsszelben is az a szokás, hogy a képviselők

a megszerzett mandátumokkal arányosan

tölthetnek be szakbizottsági tisztségeket. Ezekről a pozíciókról az Európai Parlamentben szerdán szavaztak. A frakciók pedig – ahogy mindig – most is előre megegyeztek a helyekről.

A DK eredményváró rendezvénye 2019. május 26-án (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

A liberálisok és a szocialisták felrúgták az egyezséget

Csakhogy a liberálisok és a szocialisták felrúgták az egyezséget és nem szavazták meg a Fidesz jelöltjeit. Az akcióban a nagyobbik kormánypárt legnagyobb ellenlábasai a magyar ellenzéki képviselők voltak, akik azért lobbiztak, hogy saját frakcióik semmibe vegyék a szokásjogot.

A Demokratikus Koalíció, az MSZP és a Momentum terve azonban

nem vált be,

Deutsch Tamást végül a költségvetés-ellenőrző bizottság, Gál Kingát pedig a biztonság- és védelempolitikáért felelős szakbizottság alelnökének választották. Az ellenzéki képviselők múlt csütörtökön Járóka Lívia parlamenti alelnökké választását is megpróbálták ellehetetleníteni.

Miközben Gyurcsány Ferenc felesége a néppárti szavazatokkal együtt lett az EP alelnöke. A Fidesz és a néppárt pedig az elé sem gördített akadályt, hogy az MSZP-s Ujhelyi István az EP közlekedéssel és idegenforgalommal foglalkozó szakbizottságának alelnöke legyen.

Magyarország érdeke az, hogy az EP-ben is minél több pozíciót magyarok tölthessenek be

Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott:

az ellenzéki képviselők átlépték az erkölcsi határvonalat.

Magyarország érdeke ugyanis az, hogy az EP-ben is minél több pozíciót magyarok tölthessenek be.

„Az egy ökölszabály a jobboldalon, hogy sohasem utálhatjuk jobban az ellenfeleinket, mint amennyire szeretjük a hazánkat. A baloldalon nincs ez a szabály. Mi úgy gondolkodunk, hogy a hazával nem szabad szembe fordulni csak azért, hogy ártsunk a rivális pártnak. A baloldalon meg az a szabály, hogy a mi gyengítésünkért, a jobboldal gyengítéséért még az sem nagy ár, hogy közben ártanak Magyarországnak” – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Bayer Zsolt a Magyar Nemzetben reagált

A jogállamot lebontó pártok semmivel sem igazolható, becstelen magatartása erkölcsi értelemben mindenképpen hazaárulás – az ellenzéki EP-képviselők akciójára Bayer Zsolt így reagált a Magyar Nemzetben.

A publicista azt írta: „ha már az MSZP, a DK és a Momentum

felrúgta a hazafias szolidaritás alapkövét,

akkor viszont legyen felrúgva tényleg, a kormánypártok ne legyenek se elnézők, se megértők, se úri emberek, és azonnali hatállyal váltsák le a magyar parlament bizottsági elnöki és alelnöki posztjairól a nevezett pártok képviselőit.”

Harmincéves gyakorlatot rúgtak fel

Ezt a lehetőséget a Fidesz frakcióvezetője szerint is meg kell vitatni, Kocsis Máté emlékeztetett: az ellenzéki pártok egy harmincéves gyakorlatot rúgtak fel.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Kocsis Máté ugyanakkor hozzátette: a frakcióban egyelőre többféle vélemény van. Olyan is, amely szerint a Fidesznek nem szabad a Demokratikus Koalíció szintjére süllyednie, és ha kell, ezen az áron is meg kell őriznie a parlamenti hagyományokat.

MSZP: Az ellenzéki képviselők nem Magyarország ellen fordultak

Közleményt adott ki az MSZP az ügyben.

Azt írták, hogy nem Magyarország ellen fordultak, amikor megakadályozták a fideszes képviselők bizottsági kinevezéseit, hanem a Fidesz ellen.

Az EP baloldali és liberális képviselői a fideszes képviselők megbuktatásán dolgoztak

Az M1 birtokába került egy e-mail az Európai Parlamentből, amely arra utal, hogy a balliberális oldal

minden eszközzel próbálta és próbálja megfúrni,

hogy a Fidesz és más, szerintük „Európa-ellenes” pártok képviselői fontos pozíciókat kapjanak a bizottságokban. Az elmúlt napok nyilatkozatai alapján ezt az akciót segítette a DK, az MSZP és a Momentum – hangzott el az M1 Híradójában.



Köszönjük a kemény munkát – ezzel a tárggyal küldte el az Európai Parlament szocialista frakciója azt az M1 birtokába jutott, belső használatra szánt kör-e-mailt, amelyben megköszöni a párt alkalmazásában lévő szakértőknek, hogy sikerült – ha csak ideiglenesen is – megtorpedózni a fideszes jelöltek kinevezését a szakbizottságokban.

A levelet több mint 100 európai parlamenti e-mail címre küldték ki, valamennyien

az Európai Szocialisták

által fizetett szakértők. Egy magyar név is szerepel a listán, Simon Zoltáné, aki régóta a frakció szakértője.

A levél írói úgy fogalmaztak, elégedettek lehetünk az elért eredménnyel, hiszen nem csupán azt sikerült megoldani, hogy minden szakbizottságban karanténba zárjuk a számunkra nem megfelelő jelölteket, hanem sikerült megakadályozni a foglalkoztatási bizottságban a lengyel kormánypárti jelölt kinevezését is.

Emellett elértük, hogy elnapolják a szavazást több fideszes jelölt esetében, így nyomás tudunk gyakorolni a frakcióikra, hogy jelöljenek másokat a helyükre – közölte az M1.