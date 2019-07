Az ellenzéki pártok a múlt héten jelentették be a budapesti kerületek közös polgármesterjelöltjeit, de már most több helyen megszakadt az ellenzéki együttműködés – mondta a XXI. Századi Intézet elemzője szerdán az M1 csatornán. Deák Dániel példaként említette, hogy a jelek szerint Ferencvárosban is előválasztás lesz.



A szakértő szerint talán a rendszerváltás óta nem volt ilyen rossz állapotban az ellenzék. Hiába beszélnek összefogásról, együttműködésről, úgy látszik, a háttérben továbbra is az európai parlamenti választásoknál is látott taktika működik az ellenzéknél, amely arról szól, hogy a pártok megelőzzék egymást és minél több pozíciót szerezzenek – fogalmazott.

Deák Dániel szerint ez a hozzáállás azzal magyarázható, hogy a közvélemény-kutatásokat látva az ellenzéknek világos lett: vidéken semmi esélyük sincs a győzelemre, így most Budapesten éles harc zajlik a pozíciókért.