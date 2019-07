Tarlós: Én nyugalmat akarok, és megvédem a várost

„Én nyugalmat akarok, és megvédem a várost. Karácsony Gergely (Gyurcsány nyomán) tüntetést, „forradalmat”, szakadatlan háborúskodást ígér. Ráerőltetné a városlakókra a feszültséget. Karácsony gerillaharcról álmodik” – írta Tarlós István főpolgármester a Magyar Nemzet hétfői számában megjelent nyílt levelében.

A politikus szerint: „Karácsony nem is beszél Budapest tényleges problémáiról, valószínűleg mélységében nem is ismeri azokat. A lényeg, hogy Gyurcsány irányíthassa. Gyurcsány Ferenc mindenáron vissza akarja szerezni a hatalmat, ha nem is formálisan, de úgy, mint mondjuk Teng Hsziao-ping. A történetnek ez a lényege, a többi halandzsa.”

A nyílt levélben Tarlós István leszögezi, hogy ab ovo nem zárkózik el a vitától, de hozzáteszi, hogy „nem az ő szabályaik szerint”. „Tehát hogy Gulyás Marcik, Magyar Györgyök, netán maga Karácsony majd „javasolják” a témákat, utána pedig a „vitavezetők” (vagy más) a színfalak mögött a „Gerivel” esetleg megkonzultálják, betanultatják azokat, hát olyat vagy hasonlót biztosan nem játszunk” – fogalmaz a főpolgármester.

A városvezető a nyílt levélben kitér az elmúlt kilenc év eredményeire, egyebek mellett a 4-es metró befejezésére, a budai fonódó villamos megépítésére, a Széll Kálmán tér megújítására, számos közterület, közpark rekonstrukciójára, fejlesztésére, valamint már beindult, illetve beinduló fejlesztésekre, mint például a Lánchíd és teljes környezete felújítása, a Blaha Lujza tér és a Széna tér rekonstrukciója.