Továbbra sincs előrelépés a zuglói parkolási ügyben. A kerületben élők még mindig fizetnek a parkolásért, pedig már hetek óta nem kellene. A Fidesz helyi szervezet szerint a városrész gazdálkodása is aggasztó. A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint ha mindez így marad, akkor az ellenzék főpolgármester-jelöltje őszre csődbe viheti Zuglót. Karácsony Gergely egyelőre nem reagált minderre – hangzott el az M1 Híradójában.

Egymást érik a parkoló autók ebben a zuglói utcában. A parkolásért vasárnap lévén most senkinek nem kell fizetnie, hétfőn azonban már súlyos pénzekért állhatnak itt, még a helyiek autói is. Pedig mindezért már a harmadik hete egy forintot sem kellene fizetniük a kerület lakosainak.

A zuglói képviselőtestület ugyanis május középen nagy többséggel megszavazta a korábban sokat vitatott parkolási szerződések azonnali felmondását, és azt is, hogy a kerület lakosai egész zuglóban ingyenesen parkolhassanak. A rendelet azonban azóta sem lépett érvénybe.



Rozgonyi Zoltán, a kerület egyik Fidesz-KDNP-s képőviselője azt mondta:

az ingyenes parkolást eredetileg június közepén vezették volna be a kerületben.

Ehhez azonban a polgármesternek módosítattnia kellett volna a parkolási rendeletet, ezt viszont a mai napig nem tette meg,

Rozgonyi Zoltán arról is beszélt: mindezek után a kerület feladata lenne az is, hogy utólag megtérítsék a zuglóiaknak okozott kárt, de Karácsony Gergely egyelőre ebben sem lépett semmit. Ráadásul a városrész gazdálkodási is romokban van.

Az ellenzék főpolgármester-jelöltje őszre csődbe viheti Zuglót – így értékelte a helyzetet a Híradónak nyilatkozó szakértő, Farkas Örs. Az Oeconomus Gazdagágkutató Intézet igazatója úgy fogalmazott: a rosszul megkötött parkolási szerződésekkel Karácsony Gergely lassan

milliárdos nagyságrendű kiesést okoz a kerületnek.

Közben ingatlanértékesítésekből próbálja meg pótolni a kieső forrásokat, amelyek viszont idén még biztos nem hoznak pénzt. A kifizetetlen számlák közben feltorlódtak, a kerületnek milliárdos kintlévőségei vannak.

Az elemző azt is mondta: Karácsony Gergely folyamatosan a saját politikai ambícióit helyezi előtérbe a városvezetési feladataival szemben.

Karácsony Gergelyt hiába kereste az M1, a polgármester egyelőre nem válaszolt.