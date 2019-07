Kizárt MSZP-s: Gyurcsány Ferencék Siófokon is maguk alá gyűrik az MSZP-t

Siófokon is maga alá gyűri az MSZP-t Gyurcsány Ferenc pártja a DK – így látja egy most kizárt szocialista politikus. Balassa Béla a DK térnyerése miatt már korábban is megkongatta a vészharangot pártjában, mostanra azonban azt mondja: odáig fajult a helyzet, hogy elhatározta: független jelöltként elindul az ellenzék által támogatott polgármesterrel szemben. Az MSZP-nek nem tetszett a lépés, ezért inkább kizárták – közölte az M1 Híradója.