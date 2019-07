LMP: Demeter Márta áll minden eljárás elé

Demeter Márta igazsága tudatában áll minden eljárás elé – reagált az LMP-frakció pénteken az MTI-nek arra, hogy Polt Péter legfőbb ügyész, fideszes politikusok tavalyi feljelentése alapján, hivatali visszaélést feltételezve kéri az Országgyűléstől a képviselő mentelemi jogának felfüggesztését.

Közleményükben azt írták: Demeter Márta a sajtóból értesült a legfőbb ügyész kezdeményezéséről.

Kitértek arra is, hogy az elmúlt hónapokban Demeter Márta „sorra nyerte a sajtó-helyreigazítási pereket azokkal a médiumokkal szemben, amelyek őt alaptalanul titoksértéssel, minősített adatok nyilvánosságra hozatalával vádolták”. Ugyanígy áll minden más eljárás elé is, hogy igazát azokban is bizonyítsa – tették hozzá.

Az LMP szerint jól mutatja a magyar közélet állapotát, hogy míg a mai napig nem sikerült az illetékes hatóságoknak előre jutniuk abban, hogyan kerülhettek ki Demeter Mártával és édesanyjával kapcsolatos adatok a Honvédkórházból, és hogyan használhatta azokat a kormánypárti sajtó lejárató célokra, „addig fideszes feljelentésre eljárnak a NER egyik leghatározottabb kritikusával szemben”.