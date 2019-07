Biztonságosabb lesz a szociális intézmények működése

Biztonságosabb és kiszámíthatóbb lesz az önkormányzati, egyházi és civil fenntartású szociális intézmények működése, ugyanis a minimálbér-emelkedésből eredő munkáltatói többletteher a jövő évtől beépül a normatív támogatásba – jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára pénteken a Csongrád megyei Ruzsán.

Mostantól biztonságosabban működhetnek a szociális intézmények (Fotó: MTI/Rosta Tibor)

Az új Ruzsai Gondozási Központ átadóünnepségén Fülöp Attila kifejtette: a munkáltatók pluszterhe, amit az elmúlt években egyedi döntéssel kaptak meg az intézményfenntartók, szerepel a 2020-as költségvetési törvényjavaslatban.

Kiemelte: a legnagyobb mértékű normatívaemelkedésre az önkormányzati fenntartók számíthatnak, hiszen a szociális ellátás mintegy harmadáért felelve, szerepük jelentős.

Az államtitkár hangsúlyozta: az alapellátásnak az a lényege, hogy „ne kelljen egy problémát intézményesíteni, hanem lehetőleg családban maradással meg lehessen oldani”, hiszen egy rászoruló részére a lehető legjobb megoldás a család. A most átadott ruzsai intézmény is ezt tudja segíteni, éppen ezért támogatta a magyar kormány a beruházást, és intézkedésével a jövőben segíteni fogja a fenntartását is – tette hozzá.

Kovács Beáta, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke elmondta: a megyei önkormányzat feladata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) az volt, hogy a megye 58 településének területfejlesztési elképzeléseit és projektjeit koordinálja, megvalósításukat segítse. Emlékeztetett: Ruzsán új bölcsőde épült, felújították az egészségházat, most pedig új gondozási központot alakítottak ki.

Sánta Gizella (független) polgármester elmondta: Ruzsán a szociális gondoskodás alapjait 1976-ban teremtették meg, intézményi szinten pedig 1985-ben. A gondozási központ előző épülete az 1950-es években eredetileg lakóháznak épült, de nem volt akadálymentesíthető, és idővel ki is nőtte a szociális intézmény.

Hangsúlyozta: az új gondozási központ kialakítására a TOP keretében 150 millió forintot fordíthattak. Az intézmény építése zöldmezős beruházásként éppen egy évvel ezelőtt kezdődött.

Makra Ágnes, a Ruzsai Gondozási Központ vezetője elmondta: elsődleges céljuk az idősek minél hosszabb ideig saját otthonukban történő segítése, gondozása.

Intézményük nappali ellátását évente átlagosan huszonöten veszik igénybe, akiknek kilencven százaléka 75 év feletti, egyedül élő idős ember. A házi segítségnyújtást saját otthonukban 18 ember részére biztosítják, a szociális étkeztetést pedig 70-80 embernek.

A gondozási központ tanyagondnoki szolgáltatást is nyújt, ezenkívül napi rendszerességgel szállítanak gyermekeket Szegedre két oktatási intézménybe.

A címlapfotó illusztráció.