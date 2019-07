Szétesett az ellenzéki együttműködés Pécsett, külön indulnak a pártok

Nemcsak a budapesti kerületekben okoz feszültséget az áprilisban megkötött ellenzéki megállapodás. Pécsett már hivatalossá is vált, hogy külön indulnak az ellenzéki pártok, miután szétverték a korábbi ellenzéki összefogást. Ezt maga a helyi LMP is megfogalmazta közleményében. Hiába jelentették be ugyanis néhány napja, hogy Péterffy Attilát indítják polgármester-jelöltként, a zöldpárt ezt nem fogadta el, a többi párt pedig megszakította velük az együttműködést – közölte az M1 Híradója.