Századvég: Az ellenzéki előválasztáson Kálmán Olga volt a legkedveltebb jelölt

Az ellenzéki előválasztáson Kálmán Olga volt a legkedveltebb jelölt, bár nem ő győzött – derült ki a Századvég Alapítvány friss közvélemény-kutatásából. A szocialista szavazók ugyanis úgy tűnik, inkább a saját pártjuk jelöltjét támogatták. Karácsony Gergely erre csak annyit reagált, nincs kétség, mert ő nyerte az előválasztást. A kutatás arra is rámutat, hogy Tarlós István személyes kedveltsége messze meghaladja ellenzéki riválisaiét – közölte az M1 Híradója.

A Századvég közvélemény-kutatása azt mutatja, hogy Kálmán Olgáról a budapestiek 43, míg Karácsony Gergelyről a megkérdezettek 38 százaléka vélekedett kedvezően. Az elemzés szerint a háttérben az állhat, hogy a szocialista szavazók – bár szimpatikusnak tartották a DK indulóját – inkább a saját pártjuk jelöltjét támogatták a voksoláson.

Az MSZP–Párbeszéd jelöltje úgy véli, továbbra sincs kétség a felől, hogy ő a legnépszerűbb jelölt, és szerinte ezt a szavazók is bizonyították az előválasztáson.



Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint ugyanakkor, ha „Karácsony Gergely meg akarja előzni ősszel Tarlós Istvánt, a most kapott szavazatainak a számát meg kell tízszereznie, nem beszélve arról, hogy még változhat a felállás is”.

Puzsér Róbert az elmúlt hónapokban folyamatosan támadta Karácsony Gergelyt. Legutóbbi internetes bejegyzésében a fővárosi ígéretei miatt ment neki politikai ellenfelének. Azt írta: „Karácsony Gergely egy felséges aranyhal, aki akár ezer kívánságot is örömmel teljesít. Lenyűgözve üdvözlöm a hazudozás királyát!” Írásában Puzsér Róbert a parkolási ügyeket is szóba hozta. Elsősorban ugyanis a zuglói botrány miatt nevezi Karácsony Gergelyt „notórius hazudozónak.”

A zuglói polgármester azonban ahogy eddig is, szerdán sem akart érdemben válaszolni a parkolási ügyekkel kapcsolatos kérdésekre. Karácsonyt arról is kérdezték, hogy a képviselő-testület döntése ellenére miért nem ingyenes még mindig a parkolás Zuglóban, a polgármester válasza csak annyi volt, hamarosan ismét tartanak közgyűlést. Az viszont nem derült ki most sem, hogy mi lesz a megoldás a február óta egyre nagyobb botrányt okozó parkolási rendszerrel. Arra a kérdésre sem válaszolt Karácsony Gergely, hogy az elmúlt hetekben kiszabott parkolási büntetéseket visszafizeti-e az önkormányzat az érintetteknek.

Karácsony Gergely szerdán, a Magyar Tudományos Akadémia épülete előtt tartott sajtótájékoztatót, miután a parlament az előző napi döntésével elvette az MTA-tól a kutatóhálózatát. A politikus úgy fogalmazott: az őszi önkormányzati választást követően a gazdasági élet szereplőivel és az autonóm tudományos műhelyekkel közösen „visszatesszük a tudás alapú gazdaság térképére” Budapestet.

Azt mondta, hogy a Budapesti Tudományos Akadémia nem tudja majd pótolni az államosított kutatói hálózatokat, de létrejöhet egy olyan összefogás, amelyik – elsősorban a budapesti gazdaságot érintő, magas hozzáadott értékű iparágakban – képes lehet pótolni a parlamenti döntéssel okozott veszteséget. Miután kialakítják a főváros tudásalapú stratégiáját, olyan rendszert hoznak létre, ami alkalmas az uniós források lehívására.