Újabb ellenzéki előválasztások lehetnek a fővárosban

Erre utalnak a lehetséges indulók nyilatkozatai, és sajtóhírek is. Hiába jelentették be már áprilisban a kerültek felosztását a baloldali pártok, Zuglóban, Ferencvárosban és Csepelen is kiújultak, illetve folytatódnak a viták. A Párbeszéd szerint az az egyik baj, hogy túl sok az alkalmas jelölt az ellenzéki oldalon. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője úgy látja, hogy az ellenzéki marakodás igazából csak most kezdődik – közölte az M1 Híradója.