Egyre nehezebb követni, hogy milyen felállásban készülnek az ellenzéki pártok az önkormányzati választásra

Egyre nehezebb követni, hogy melyik településen milyen felállásban készülnek az ellenzéki pártok és civil szervezetek az önkormányzati választásra. Ma bemutatták a pécsi közös polgármester-jelöltet, akit azonban az LMP nem támogat. Csepelen pedig a héten lecserélték az MSZP-s közös jelöltet, vélhetően a belső csatározások miatt – hangzott el az M1-en.

A Párbeszéd frakciójában politizáló Mellár Tamás jelentette be, hogy a pécsi ellenzék közös jelöltje ősszel a független Péterffy Attila lesz. A politikust az LMP-n kívül vasárnap minden ellenzéki párt támogatásáról biztosította, pedig az együttműködés eddig nem állt erős lábakon.

A Mellár Tamás vezette Mindenki Pécsért Egyesület még egy hónappal ezelőtt is úgy vélte, hogy Péterffy Attilánál jobb jelöltet is találnának. Egy hangfelvételből pedig az is kiderült, hogy a politikust még az őt eredetileg

az MSZP-vel és a Momentummal közösen jelölő DK-sok sem tartják sokra.



A DK helyi elnöke a többi ellenzéki pártot és Péterffy Attilát is bírálta, akit egy becsvágytól fűtött embernek nevezett.

Vasárnapra viszont a DK-s Kunszt Márta meggondolta magát.

Ahogy Mellár Tamás is, aki arról beszélt, hogy hisz az ellenzéki pártok közötti bizalomban. Azt ugyanakkor ő is elismerte: nincs garancia arra, hogy a most megkötött egyezmény kitart őszig.

Az együttműködés felrúgására a főváros 21. kerületében nem is kellett sokat várni. A szocialisták kedden a saját delegáltjukat léptették vissza, miután Gyurcsány Ferenc pártja állítólag felvetette, hogy ha Takács Mónikát indítják, akkor ők inkább külön állítanak jelöltet.

A Csepelinfo szerint a képviselő személye a DK mellett Bangóné Borbély Ildikó szemét is szúrta, aki még most sem dolgozta fel, hogy az ellenzék tavaly helyette az akkor még létező Együttben politizáló Szabó Szabolcs mögé állt be. A Csepelinfo szerint mivel Bangóné Borbély Ildikó 2022-ben magának szeretné a körzetet, Takács Mónikát megpróbálta Szabó Szabolcs ellen fordítani, sikertelenül.

Bár a szocialisták egyik helyi önkormányzati képviselője szerint Takács Mónikát azért kellett visszahívni, mert az ellenzéki pártok nem jutottak kompromisszumra,

Takács Mónika ezt az M1-nek telefonon határozottan cáfolta.

Szabó Szabolcs, Csepel független országgyűlési képviselője pedig közösségi oldalán azt is megjegyezte, hogy a szocialisták többi állítását is így érdemes kezelni. De Csepel mellett az együttműködés Debrecenben is megfeneklett, ahol Gyurcsány Ferenc pártját vádolja azzal a Momentum, hogy feloldhatatlan ellentéteket okozott.

A DK viszont azt állítja, hogy a tárgyalásokat éppen a Momentum, a Jobbik és az LMP nehezítette meg.

A DK-s Varga Zoltán közösségi oldalán azt is írta: a debreceni Momentum, Jobbik és LMP egyetlen, ma már nem is titkolt célja: leszámolni a baloldallal mindenáron.