Fidesz: Gyurcsány Ferenc kimenekítette az ügyvédjét, közben a tettestársait elítélték

Felháborítónak tartja a Fidesz, ahogy Gyurcsány Ferenc kimenekítette Czeglédy Csabát a bírósági eljárás alól. A héten elkezdődött a Szegedi Törvényszéken a Czeglédy Csabához köthető, munkaerő-közvetítéssel foglalkozó cég több milliárdos csalási ügyének tárgyalása. Ám hiába emeltek vádat hónapokkal ezelőtt Czeglédy Csaba és társai ellen, Czeglédy Csaba most mégsincs a vádlottak között. Tavasszal ugyanis felkerült a Demokratikus Koalíció EP-választási listájára, emiatt egy időre mentelmi jogot kapott, és ez befolyásolja a teljes eljárást – hangzott el az M1 Híradójában.

Felháborító, hogy Czeglédy Csaba megúszta a bírósági eljárást, miközben a tettestársait elítélték – ezt mondta a Fidesz országgyűlési képviselője, Budai Gyula. Mint emlékeztetett, szerdán a Szegedi Törvényszéken letöltendő szabadságvesztést kaptak a politikus miatt ismertté vált Humán Operátor Zrt.-hez kapcsolódó bűnszervezet tagjai.



Mindannyian beismerték a bűnösségüket. Velük együtt összesen 21 embert vádoltak meg azzal, hogy több mint 6 milliárd forinttal károsították meg az állami költségvetést. A vádirat szerint a bűnszervezetet a volt MSZP-s önkormányzati képviselő, Czeglédy Csaba irányította. És bár korábban már többször került az ügy miatt előzetes letartóztatásba, most

mégsem ült a vádlottak padján.

A DK elnöke a kezdetektől kiállt a politikus mellett. Gyurcsány Ferenc korábban ugyanakkor maga ismerte el, hogy családi cégük segítette ki anyagilag Czeglédy Csabát.

A több milliárd forintos csalási ügyben ismertté vált Czeglédy Csabát a DK hősnek tekinti. Azért is tették fel májusban a párt EP-listájára, mert indoklásuk szerintük ő egy tisztességes hazafi. Czeglédy Csaba ráadásul így mentelmi jogot is kapott, amit a bíróság kérésére sem függesztett fel a nemzeti választási bizottság. Ő pedig a kampányban magabiztosan beszélt arról, hogy a jövőben is a baloldali pártokat segítené.

Czeglédy Csaba még a szerdai kihirdetés előtt törvénytelennek minősítette a bíróság ítéletét. Budai Gyula szerint Czeglédy Csaba kimentéséhez a teljes ellenzék asszisztált, de sokat elárul az ügyről az is, hogy a DK-nak köszönhetően egy időre mentelmi jogot kapott, így

nem tudni, mikor és hogyan folytatódik vele szemben az eljárás.

A képviselő épp ezek miatt üdvözölte, hogy az Országgyűlés a jövő héten elfogadhatja a „Lex Czeglédy-t”. A törvénymódosítás lényege, hogy ha valaki képviselőjelöltté válik, de ezt megelőzően ellene már vádirat készült, illetve kényszerintézkedés van ellene érvényben, akkor az adott ügyben már ne illesse meg őt a mentelmi jog.