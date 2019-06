Cáfolja Kálmán Olga, hogy veresége miatt nem volt ott az előválasztási eredményhirdetésen

Továbbra is cáfolja a Demokratikus Koalíció és maga az érintett is, hogy a veresége miatt nem ment el Kálmán Olga az ellenzéki előválasztás eredményhirdetésére. Az azonban még mindig nem tiszta, hogy mi volt a valódi ok. Szerda óta több, időnként egymásnak ellentmondó magyarázat is elhangzott már – közölte az M1 Híradója.