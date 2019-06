Borulhat a fővárosi ellenzéki megállapodás

Borul a fővárosi baloldali ellenzéki megállapodás – erre utalnak a Csepelről érkező hírek. Az MSZP, a DK, a Párbeszéd és a Momentum képviselői még áprilisban jelentették be, hogy felosztották egymás között a fővárosi kerületeket, és meg is nevezték a polgármester-jelölteket. Csepelt az MSZP, név szerint pedig Takács Mónika kapta. Mára azonban kiderült, hogy mégsem őt indítják, ezt a mostanáig jelöltnek-tűnő Takács Mónika is megerősítette az M1-nek. Azt mondja nem tudja, mi van a háttérban, de bármi lehet – közölte az M1 Híradója.