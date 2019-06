Judith Sargentinihez hasonlította Kálmán Olgát Dobrev Klára

Gyurcsány Ferenc felesége egy Judith Sargentini-vel közös fotóval kampányol Kálmán Olga mellett. Dobrev Klára szerint „Sargentini és Olga is a bátrak közé tartozik”. A DK-sok nyilatkozatai szerint ez nem mondható el Karácsony Gergelyről. Gyurcsány Ferenc szerdán úgy fogalmazott, hogy „nagyon rendes fickó a Karácsony Gergely”. A zuglói polgármester továbbra is azt ismételgeti, hogy vissza kell építeni a bizalmat – hangzott el az M1 Híradójában.

Judith Sargentinivel mosolyog a közösségi oldalára feltöltött képen Dobrev Klára.

Gyurcsány Ferenc felesége párhuzamot is von a Magyarországot folyamatosan bíráló Judith Sargentini és pártjuk, a Demokratikus Koalíció főpolgármester-jelöltje, Kálmán Olga között. Dobrev Klára azt írta: „Ő és Olga is a bátrak közé tartozik”.

Gyurcsány Ferenc sem győzte dicsérni Kálmán Olgát az ATV műsorában, noha korábban még Karácsony Gergelyről is hasonlóan nyilatkozott, és sokáig őt támogatta a DK, Gyurcsány Ferenc most azt mondta: örül neki, hogy Kálmán Olga személyében mégis saját jelöltet állítottak.

Gyurcsány Ferenc a DK-nak sikert hozó európai parlamenti választások után szinte egyik napról a másikra megvonta a támogatását Karácsony Gergelytől. Nemrég Karácsony Gergely is arról beszélt, hogy megdöbbentette Gyurcsány Ferencék döntése, majd azt hangoztatta, hogy nagyon gyorsan vissza kell építeni a bizalmat.

A DK elnöke most azt is elmondta, hogy néhány napja már találkoztak is Karácsony Gergellyel. Szerinte ez egy nagyon jó hangulatú beszélgetés volt, ugyanakkor tartja magát ahhoz, hogy Kálmán Olga egy sokkal jobb jelölt.

Az MSZP-s Kunhalmi Ágnes az ATV-ben ismét elismerte, hogy frusztráltak voltak a DK döntése miatt. Hozzátette: szerinte túl vannak a történteken, ugyanakkor becsület és bizalom nélkül nem lehet egy jó versenyt csinálni. Karácsony Gergely csütörtökön is úgy reagált, hogy a közös jövőre kell fókuszálni és vitáikat a lehető legrövidebb úton rendezni – hangzott el az M1-en.