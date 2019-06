Fidesz–KDNP: Válaszoljon Hadházy, hová kerültek a magyarok adatai

A Fidesz és a KDNP felszólítja Hadházy Ákost: tegye világossá, hová kerültek a magyar emberek adatai, amelyeket a párt által szervezett aláírásgyűjtés során szereztek meg – jelentette ki a KDNP szóvivője csütörtökön sajtótájékoztatón, Budapesten.

Nacsa Lőrinc úgy vélekedett, a független országgyűlési képviselő lapít és érdemben nem képes reagálni a felmerült aggályokra. Egyre erősebb ugyanis a gyanú, hogy nem aláírásgyűjtésről, hanem „valami egészen másról van szó” – tette hozzá a kormánypártok nevében nyilatkozó politikus.

Emlékeztetett arra, hogy Hadházy Ákos, a baloldali pártokkal, különösen a szocialistákkal és a Momentummal együttműködve, több százezer magyar adatait szerezte meg az európai uniós ügyészséghez csatlakozást sürgető aláírásgyűjtés során.

A Fidesz–KDNP felszólítja Hadházyt: adjon egyenes választ arra, hogy valójában kik kezelik a magyar emberek adatait. Ne titkolja tovább, hogy miért egy zavaros hátterű külföldi adatkezelőnek továbbították az adatokat! – mondta Nacsa Lőrinc.

Hozzátette, válaszoljon arra is, hogy milyen céllal bízták a cégre az adatfeldolgozást és esetleg „milyen piszkos munkát bíztak még rájuk”. Továbbá várják a választ arra is: hogyan fordulhatott elő, hogy nem is kötöttek szerződést a külföldi adatkezelő céggel – mondta.