Kálmán Olga bemutatta programját

Újra előkerült az ingyenes BKV a baloldali, fővárosi ígéretek közül. A DK által támogatott Kálmán Olga írta bele a főbb programpontok közé, hogy 18 éves kor alatt ingyenessé tenné a budapesti tömegközlekedést. Évekkel ezelőtt az MSZP-s Horváth Csaba is ingyenes BKV-t ígért, de főpolgármester nem lett belőle. Karácsony Gergely párttársa, Szabó Tímea azt mondta: jobb lenne, ha nem írna butaságokat a programba Kálmán Olga, inkább konzultáljon szakértőkkel – hangzott el az M1 Híradójában.

Visszamentünk a nulladik kilométerkőhöz – Karácsony Gergely így jellemezte a Népszavának azt, hogy hol tart most az ellenzéki előválasztás. A zuglói polgármester úgy fogalmazott: nem számított arra forgatókönyvre, hogy a második fordulóra egység helyett ismét bizalmi válság lesz a pártok között.



Ennek egyik oka, hogy a DK nemrég Karácsony Gergely helyett Kálmán Olga mögé állt be, aki saját kampányát szerdán hangzatos ígéretekkel indította. Az egykori újságíró a készpénzmentes parkolás és egy központosított budapesti szakrendelői rendszer mellett például azt is megígérte, hogy megválasztása esetén Budapesten a tömegközlekedés használatáért 18 éves korig nem kellene fizetni. Arról, hogy mindezt miből fedezné, Kálmán Olga annyit mondott: vannak ötletei.

Az ingyenes tömegközlekedés ígérete nem először jelenik meg a baloldalon. Az MSZP-s Horváth Csaba 2010-ben és 2014-ben is ezzel próbálta megszerezni a főpolgármesteri posztot, sikertelenül. Ennek ellenére a közösségi közlekedés még a politikus idei programjában is központi helyen volt. Egészen addig, amíg a szocialista jelölt harmadszor is elbukott, ezúttal az előválasztás első fordulójában Karácsony Gergellyel szemben.

A voksolás második fordulójában Kálmán Olgának így a zuglói polgármesterrel kell majd megküzdenie. Karácsony Gergely szerint viszont a szocialisták akkor sem tudnák teljes szívvel támogatni Kálmán Olgát, ha a DK jelöltje nyerni tudna, és a feszültség miatt a kampány sem menne úgy, ahogy mennie kellene.

Ez a feszültség látszódott szerdán a párbeszédes Szabó Tímeán is, aki Kálmán Olga több programpontját is butaságnak nevezte. Szerinte az egykori újságíró ígéretei közül több nem is tartozik a főváros hatáskörébe és – mint mondta – valóban érteni valamihez nem ugyanaz, mint a szakértői vélemények „bebiflázása”.

Kálmán Olga viszont ennyiben hagyta a kritikákat. Szerinte az, hogy a párbeszédes politikusok mit gondolnak róla, az Szabó Tímeán és Karácsony Gergelyen, valamint a párt szavazóin kívül másoknak egyáltalán nem fontos.