Újabb kritikus hangú leveleket ígért pártjának Szanyi Tibor

A leköszönő szocialista európai parlamenti képviselő korábban több nyílt levelet írt, amelyekben a EP-választási kudarc miatt élesen bírálta pártját. Többek között degenerálódó belterjes klubnak és korrupt bandának nevezte az MSZP-t. Az M1-en megszólaló elemző szerint a szocialista párt ősszel egy, a mostanihoz hasonló kudarcot már nem tudna elviselni – közölte az M1 Híradója.

„Maradt még olyan kritika, amit nem írtam meg az MSZP-nek” – üzente Szanyi Tibor párttársainak a Kossuth Rádió műsorában. A politikus rövid időn belül három kritikus hangvételű levelet is írt a tagságnak. Ezekben a szocialisták európai parlamenti eredményét „förtelmes kudarcnak”, a pártot pedig „élő halottnak”, „degenerálódó belterjes klubnak” és „korrupt bandának” nevezte. Szanyi Tibor most arról beszélt, hogy az MSZP-nek magáért kellett volna kampányolnia, nem pedig más pártoknak.



Az EP-választás eredménye a tagság egy részének sem tetszik, sajtóhírek szerint többen fontolgatják azt, hogy a párt egyesüljön a Demokratikus Koalícióval. Az ATV.hu arról írt, hogy van, aki átülne Gyurcsány Ferencék parlamenti frakciójába, és arról is lehet hallani, hogy a két pártot úgy egyesítenék, hogy bevezetnék a társelnöki pozíciót. Ebben a felállásban az egyik vezető Tóth Bertalan, a másik pedig Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev Klára lenne.

Az egyesülés gondolatára Gréczy Zsolt, a DK szóvivője úgy reagált, nem tudja, mit hoz a jövő. Szanyi Tibor szerint viszont ez az Európai Parlamentben már meg is történt.

A két pártnak emellett az előválasztás után egy közös főpolgármester-jelölt mögé is be kellene állnia. Csakhogy miután Gyurcsány Ferenc kihátrált az MSZP–Párbeszéd színeiben induló Karácsony Gergely mögül, ezúttal is a szocialisták kerülhetnek nehezebb helyzetbe.

Karácsony Gergely szerint az MSZP-s politikusokban továbbra is frusztráció és sértettség van a DK-val szemben amiatt, hogy Gyurcsány Ferencék „lenyomták őket az EP-választáson”. Ezért ha a DK által támogatott Kálmán Olga nyer az ellenzéki előválasztáson, akkor a kampány „nem fog úgy menni, ahogy mennie kell”.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint „a szocialista szavazóknak még Karácsony Gergely győzelme is önfeladást jelentene”. Hozzátette, az MSZP ősszel egy EP-választáshoz hasonló kudarcot már nem tudna elviselni.