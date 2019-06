Tovább tart a vita Zugló gazdálkodásáról

A Fidesz szerint Karácsony Gergely polgármester titkolja, hogy mennyi kifizetetlen számlája van Zuglónak, ráadásul „hazudik az ezzel kapcsolatos adatigénylés ügyében”. A Fidesz ezért bocsánatkérést vár a polgármestertől. Karácsony Gergely korábban azt közölte, hogy Zugló valamennyi szerződése nyilvános – közölte az M1 Híradója.

„Nincs ilyen ügy, tehát azt az ügyet önök kreálják” – mondta Karácsony Gergely szombaton, amikor a közérdekű adatigénylésekről kérdezték újságírók. Pénteken az MTI-vel közölte: „egyetlen adatigénylést sem kaptak a Fidesztől”. Karácsony Gergely szerint az általa vezetett Zuglónak nincs titkolnivalója. Karácsony Gergely azt is hangoztatta, hogy Zugló valamennyi szerződése nyilvános a gazdálkodására vonatkozó adatokkal együtt.

Kovács Balázs (Fidesz–KDNP) zuglói önkormányzati képviselő a legutóbbi képviselő-testületi ülés után arról beszélt, hiába fordult a polgármesterhez, hogy megtudja, mennyi kifizetetlen számlája és kintlévősége van az önkormányzatnak, számokat és összegeket azóta nem látott.

Zsigmond Barna Pál, a Fidesz budapesti szóvivője hétfőn dokumentumokat mutatott be, amelyek szerinte cáfolják Karácsony Gergely állításait. Ezek között van Kovács Balázs adatigénylése és Karácsony Gergely válasza is. A Zugló gazdálkodását firtató kérelmeket a polgármester ugyan aláírta, és levelében a határidő meghosszabbítását kérte, ám a Fidesz szerint ezt sem tartotta be.

Zsigmond Barna Pál most bocsánatkérésre szólította fel Karácsony Gergelyt, mert ahogyan fogalmazott, „hazudott a Zugló gazdálkodását érintő adatigénylések ügyében”.

Zuglóban év eleje óta húzódik a parkolási botrány, miután kiderült, két év alatt több száz millió forint veszteséget termelt a fizetős parkolás a kerületben, mert egy drága ajánlatot fogadtak el a parkolóórák üzemeltetésére. Karácsony Gergely szerint a kerületben nyereséges a parkolási rendszer.