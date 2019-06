Egyre több helyen bomlik fel az ellenzéki együttműködés

Semmit sem érnek azok az alkuk, amelyeket az ellenzéki pártok egymással megkötöttek – erről beszélt egy elemző az M1-en. Azok után, hogy a múlt héten a Demokratikus Koalíció a fővárosban kihátrált Karácsony Gergely mögül, tegnap Pécsett dőlt össze az ellenzéki együttműködés. Az LMP szerint ugyanis a „közösnek” nevezett ellenzéki polgármester-jelölt vállalhatatlan – közölte az M1 Híradója.

Karácsony Gergely azt kérdezte követőitől közösségi oldalán, hogy szerintük hány Unicum után tud nyugodt maradni. A 0, 2, 4, és a 8 lehetőségeket jelölhették meg a válaszadók.



Öt évvel ezelőtt is szóba hozta Karácsony Gergely az italt. „Nem tagadom, néhány Unicumot meg kellett innom ma, hogy elviseljem a helyzetet, nem szeretem, hogy így alakult, de ez van” – így reagált akkor a Párbeszéd politikusa arra, hogy Gyurcsány Ferenc is csatlakozott a baloldali választási szövetséghez.

A riporterek szerdán kérdezték Karácsony Gergelyt arról, hány Unicum kellett ahhoz, hogy ilyen higgadt maradjon, miután Gyurcsány Ferenc pártja hirtelen kiállt mögüle az előválasztási versenyben és Kálmán Olgát nevezte meg saját jelöltjeként.

Gyurcsány Ferenc szerint ő időben figyelmeztette a politikust, hogy

a támogatottsága már nem a régi.

Karácsony Gergely azonban máshogy emlékszik. Szerinte nem volt előjele a DK lépésének és Gyurcsány Ferenc csak percekkel azelőtt értesítette döntéséről, hogy a nyilvánosság elé álltak Kálmán Olgával.

Ez a szocialisták elnökét is meglepte. Tóth Bertalan pénteken arról is beszélt: azt is utólag tudta meg, hogy az MSZP által jelenleg is támogatott Karácsony Gergely még januárban megállapodást kötött a Demokratikus Koalícióval arról, hogy nem szerepel majd az MSZP-Párbeszéd EP-listáján.

De nem ez az egyetlen ellenzéki együttműködés, amely felborult az elmúlt napokban. Pécsen az LMP jelentette be, hogy önállóan indul ősszel, mert szerintük

vállalhatatlan a közös ellenzéki polgármesterjelölt,

Péterffy Attila személye. A DK szerint az LMP-nek jobb belátásra kellene térnie.

Az LMP leköszönő tárelnöke ugyanakkor arról beszélt az Azonnalinak, hogy az MSZP, a Momentum, a Jobbik és a DK nem tartotta magát az egyezséghez. Keresztes László Lóránt azt mondta:

„konkrétan annyiszor vágott át minket a baloldal, ahányszor megállapodtunk velük valamiben”.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője az M1-en arról beszélt, hogy még soha nem volt ilyen éles az üzengetés az ellenzéki térfélen.

Hiába beszéltek arról korábban, hogy ők egy szövetséget alkotnak, közösen akarnak bármit is elérni mondjuk Budapesten vagy az országban, úgy tűnik, hogy itt olyan gyűlölet van ezek között a politikusok között, amivel azt üzenik nem csak az ellenzéki szimpatizánsoknak, hanem a teljes választói csoportnak, hogy ezek a pártok képtelenek együttműködni.

Deák Dániel szerint az ellenzéki előválasztás is egy olyan konfliktusforrás, amellyel a pártok egymás alkalmatlanságára hívják fel a figyelmet.