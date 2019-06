Egymás után jelentik be indulásukat a baloldali főpolgármester-jelöltek

Zajlik az ideális jelölt kiválasztása az őszi önkormányzati választás előtt a baloldalon. Egymás után jelentik be indulási szándékukat a főpolgármester-jelöltek, akiknek egy része még egy úgynevezett előválasztást is tart. A Momentum támogatottja, Kerpel-Fronius Gábor hétfőn azt mondta, programja még nincs, de a vízióit egyeztetné a budapestiekkel. Nem titkolta, hogy régebben az SZDSZ-ben is politizált, szerinte ebben semmi szégyellnivaló nincsen – közölte az M1 Híradója.

„Üdvözli a versenyt és azt, ha minél több program és személyiség megmérkőzik az előválasztáson” – erről beszélt a Momentum főpolgármester-jelöltje. Kerpel-Fronius Gábor ugyanakkor – a DK támogatását élvező Kálmán Olgához hasonlóan – elismerte, hogy nincs végleges programja. Azt mondta, hogy víziói vannak, amiket a budapestiekkel egyeztetne.

Cseh Katalin párttársa, a Momentum EP-képviselője is pozitívan nyilatkozott az előválasztás második fordulójáról, amelynek szerinte nagy súlyt ad a három induló jelölt.

Brüsszelbe indulása előtt Cseh Katalin arra is kitért, hogy jó együttműködésre számít a többi ellenzéki EP-képviselővel. Azt mondta, Ujhelyi Istvánnal már egyeztettek is a közös konzultációkról. Ezután – újságírói kérdésre – azt sem rejtette véka alá, hogy még „táncolna is velük”. Épp úgy, ahogy korábban Gyurcsány Ferencékkel is tette.

Nem Cseh Katalin az egyetlen a Momentumból, aki megfordult már más pártoknál is. Kerpel-Fronius Gábor arra a kérdésre, hogy miért nevezik egyre többen a Momentumot az SZDSZ utódpártjának azt mondta, nem tudja. Azt viszont elismerte, hogy „ő maga korábban épp az SZDSZ-ben politizált 1989-től 1990 őszéig”. Úgy fogalmazott, ő akkor abba a pártba lépett be, amiben semmi szégyellnivaló nincsen és egyébként is büszkén vállalja a múltját.

Kerpel-Fronius Gábor hozzátette, „saját generációja tapasztalatait szeretné átadni a Momentumos fiataloknak.”