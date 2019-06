Pesti Srácok: Az MSZP korrupciós ügyeiről is beszélt F. Attila

Félmilliárd forintos költségvetési csalás miatt ítéltek első fokon hét év börtönre egy MSZP közeli üzletembert a Pesti Srácok információi szerint. A lap úgy tudja, a 2010 előtti csalássorozat a baloldal védelmét élvezte. Cserébe a fekete pénzek egy része az MSZP pártkasszájába került. Korábban Gyurcsány Ferenc beszélt arról, hogy elnöksége idején az MSZP-hez sok helyről vándorolt a pénz – közölte az M1 Híradója.

„Hét évre elítélték és letartóztatták az MSZP korrupciós ügyeiről kipakoló vállalkozót” – ezzel a címmel írt cikket a PestiSrácok.hu. A portálnak a Fővárosi Törvényszék megerősítette, F. Attilát első fokon költségvetési csalás miatt ítélték el. A lap információi szerint egy Szlovákiában alapított céggel magyarországi társaságoktól vásárolt áfamentesen élelmiszert.

Csakhogy a termékeket nem Szlovákiában, hanem az áfával megnövelt áron

Magyarországon adták el újra,

miközben az adóbevallásban áfamentes értékesítést tüntettek fel. Az első fokú ítélet szerint csaknem félmilliárd forintot csalhattak el így.

A Pesti Srácok információi szerint F. Attila kihallgatóinak arról is beszélt, hogy a több száz milliós áfacsalásra épülő üzlet 2010 előtt a baloldal védelmét élvezte. Cserébe a haszon 30 százalékát az MSZP-nek kellett leadniuk.

Az M1 stábja kereste az MSZP-t is, hogy reagáljanak az üzletember állításaira, a szocialisták azonban eddig nem válaszoltak a kérdésekre.

Nem ez lenne az első ilyen ügy a párt körül. 2014-ben a NAV nyomozói egy felvidéki vállalkozó, Dömény Zoltán kézzel írt levelét foglalták le, amelyben az üzletember elismerte, hogy

milliárdos tételben csaltak áfát 2006-tól kezdve.

A Magyar Nemzet szerint a módszer lényege az volt, hogy Magyarország és Szlovákia között utaztatták a gabonát, és egy szállítmány után többször is visszaigényelték az áfát.

A most elítélt F. Attila vallomásához hasonlóan Dömény Zoltán naplójában is az szerepelt, hogy az elcsalt 18 milliárd forintból az MSZP pártkasszájába is juttattak 2006 és 2008 között. Vagyis akkor, amikor még Gyurcsány Ferenc volt a pártelnök. A korábbi miniszterelnök akkor azt mondta, nem tud róla, hogy áfacsalási pénzek vándorolhattak-e az MSZP-hez.

Korábban viszont éppen ő beszélt arról, hogy az MSZP-hez kétes helyekről érkezhetett támogatás. A Figyelőnek 2015-ben úgy nyilatkozott, az MSZP a 1990-es és a 2000-es években is érintett volt korrupciós ügyekben. Gyurcsány Ferenc szerint „milliócskák gurultak a pártvezetés tudta nélkül majálisra, nőnapra, ilyenekre”, és miniszterelnökként csak azért nem buktatta le a kétes ügyeket, mert, ahogy fogalmazott: „sokat sejtett, de keveset tudott.”