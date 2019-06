Kálmán Olga is beszáll az előválasztásba a DK támogatásával

Mindent borít a budapesti főpolgármester-jelölti előválasztáson Gyurcsány Ferenc pártja. Eddig Karácsony Gergelyt támogatta a Demokratikus Koalíció (DK), csütörtökön azonban bejelentette Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev Klára, hogy a DK támogatásával az ellenzéki előválasztáson Kálmán Olga tévés műsorvezető indul. Az új jelölt elismerte, hogy nincs írott programja, de újságíróként „rálát ügyekre”. Karácsony Gergely a bejelentés után azt mondta: eddig azt hitte, hogy ő lesz a DK jelöltje, de mint fogalmazott: c’est la vie, ilyen a politika – hangzott el az M1 Híradójában.

„Akkor azt mondom, hogy igen, és ehhez nekem is kellett az EP-választás eredménye, hogy lássam, a budapestiek tényleg ezt akarják” – vagyis, hogy elinduljon főpolgármester-jelöltnek – így látja Kálmán Olga. A korábbi tv-s műsorvezető szerint az EP-választás eredménye azt mutatta meg, hogy új szereplőkre van szükség, ezért, valamint a DK biztatása miatt döntött úgy, hogy

ringbe száll a főpolgármester-jelölti posztért.

Külön köszönetet mondott Dobrev Klárának a biztatásért, hogy rászánta magát erre a lépésre. Azt mondta, hosszú ideig hezitált, mert nagyon sok a dolga.

Kálmán Olgának ugyanakkor nincs végleges programja. Azt mondta, majd az előválasztási aláírásgyűjtés során megtudja, hogy mi is érdekli a budapestieket.

Dobrev Klára arra a kérdésre, hogy miért változtattak az eddigi felálláson, azt felelte, Karácsony Gergellyel csak az előválasztás első fordulójára szólt a támogatásuk.

A DK elnöke, Gyurcsány Ferenc annyit mondott az M1 Híradójának, hogy egy alkalmas jelöltre volt szükség. Holott tíz nappal ezelőtt még azt hangoztatta, hogy az ellenzéknek tartania kell magát a megkötött megállapodásokhoz, és hozzátette azt is, nincs ok arra, hogy elbizonytalanodjanak Karácsony Gergely támogatását illetően. Párttársai is ezt kommunikálták.

Most mégis felborították a menetrendet.

Karácsony Gergelyt szerettük volna személyesen megkérdezni Kálmán Olga színre lépéséről. A későbbre meghirdetett sajtótájékoztatóját azonban éppen azután mondta le, hogy Kálmán Olga bejelentette indulását.

„Azt eddig is tudtam, hogy lesz a DK-nak jelöltje az előválasztáson, csak eddig azt hittem, hogy ez én leszek. De c’est la vie, ilyen a politika állítólag” – reagált néhány órával később Facebook-oldalán. Hozzátette: alig várja a vitákat. Az előválasztásból kiszállt Puzsér Róbert Kálmán Olga bejelentkezésére úgy reagált, hogy a DK a választási eredmények után erőre kapott, ehhez pedig nagyobb étvágy is tartozik.

A Momentum főpolgármester-jelöltje, Kerpel-Fronius Gábor üdvözölte Kálmán Olga indulását. Közösségi oldalán azt írta, sok sikert kíván neki, és elszántsággal tekint a viták elé.

Kálmán Olga jelöltségével jelen állás szerint hárman, az MSZP–Párbeszéd támogatottja, Karácsony Gergely és a Momentum jelöltje Kerpel-Fronius Gábor mérkőznek meg egymással az előválasztás második fordulójában. A közülük kikerült győztes az őszi főpolgármester-választáson a független Puzsér Róberttel és a liberális Sermer Ádámmal szállhat ringbe Tarlós Istvánnal szemben.