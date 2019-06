A kormány mindkét közreműködőre számít a Sorsok Háza projektben

A kormány fog dönteni a Sorsok Háza múzeum végleges koncepciójáról – szögezte le Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte azt is, magyar kormány fejet hajt John Lukacs történész, író munkássága előtt.

A Sorsok Háza múzeum végleges koncepciójáról a kormány fog dönteni, és ennek kialakításában a kabinet továbbra is számít mindkét közreműködő szervezetre, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványra és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközségre (EMIH) – mondta Gulyás Gergely szerdán az MTI-nek. A Miniszterelnökséget vezető miniszter ezt az után nyilatkozta, hogy előző nap a sajtóban olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint Schmidt Mária, a közalapítvány főigazgatója már nincs benne a Sorsok Háza projektjében.

Gulyás Gergely kifejtette: a kormány egy évvel ezelőtti határozata továbbra is hatályban van. Ennek értelmében kormány a közalapítvány és az EMIH közreműködésével szeretné megvalósítani a Sorsok Háza múzeumot – emlékeztetett.

Nemzeti egyetértés

Hangsúlyozta: ez akkor történhet meg, ha Magyarországot nem érik méltatlan és méltánytalan támadások azért, mert méltóképpen kíván megemlékezni a holokausztról és a holokauszt gyermekáldozatairól, és „ha ebben nemzetközi és nemzeti egyetértés is létrehozható, ahogyan a miniszterelnök is hangsúlyozta korábban: béke teremthető”.

A kormány célja változatlan, hogy a történelmi eseményeket hűen bemutató, ugyanakkor a holokauszttal a magyar nemzetet ért veszteséget és fájdalmat átélhetően ábrázoló kiállítás jöhessen létre – közölte a Miniszterelnökség vezetője.

Gulyás Gergely hozzátette ugyanakkor azt is, hogy a kormány természetesen minden más magyar és nemzetközi zsidó szervezet véleményét is meghallgatja, ennek részeként kedden a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (IHRA: International Holocaust Remembrance Alliance) ülésén a Miniszterelnökség államtitkárának, Takács Szabolcsnak a jelenlétében mutatták be a koncepció tervezetét.

A kormány fejet hajt John Lukacs munkássága előtt

A magyar kormány fejet hajt John Lukacs történész, író munkássága előtt – mondta Gulyás Gergely a pennsylvaniai Phoenixville-ből, ahol részt vett a John Lukacs emlékére tartott gyászmisén.

Mint ismeretes, John Lukacs Széchenyi-nagydíjas magyar származású amerikai történész, író egy hónappal ezelőtt, kilencvenöt éves korában halt meg.

Gulyás Gergely emlékeztetett: a kormány már korábban is kifejezte együttérzését a családdal. Úgy fogalmazott: John Lukacs „megszenvedte és megírta” a 20. századot. A második világháborúval kapcsolatban született könyvei, írásai, esszéi nélkül nehéz teljes képet kapni a világháború teljes történetéről – tette hozzá, hangsúlyozva, hogy a művei mindenkinek megismerhetővé teszik a 20. századot.

„Büszkék vagyunk arra, hogy mindvégig magyarként határozta meg magát az Egyesült Államokban is, ápolta a kapcsolatokat Magyarországgal, és mindig is figyelt arra, hogy az ország, amely 1989-90-ben visszaszerezte a szabadságot, hogyan jut előbbre azon az úton, amely a NATO- és az EU-csatlakozáson keresztül vezetett” – mondta a miniszter.

Gulyás Gergely egyesült államokbeli látogatásáról szólva közölte, találkozik kongresszusi képviselőkkel, civil szervezetek, think tankek (agytrösztök) és zsidó szervezetek vezetőivel, New Yorkban pedig állampolgársági eskütételen is részt vesz.

Az Egyesült Államok kiemelt fontosságú szövetséges

A magyar-amerikai kapcsolatokról szólva kifejtette: Magyarországnak az Egyesült Államok kiemelt fontosságú politikai, gazdasági és katonai szövetséges, ennek a szövetségnek az erejét bizonyította Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök közelmúltbeli washingtoni találkozója.

„Magyarországra megbízható szövetségesként és kiváló gazdasági lehetőségekkel rendelkező befektetési célpontként is tekintenek az amerikaiak” – mondta a miniszter.

Megjegyezte végül: az, hogy az Egyesült Államokban a demokraták és a republikánusok között zajló vitákba a demokraták időnként Magyarországot is belerángatják, csak a pártpolitikai csatározások része, a két ország közötti kapcsolatok erősek, a vezetők között pedig kifejezetten szívélyesek.