Felmondta az együttműködést a Jobbikkal Puzsér Róbert

Az LMP után a Jobbikkal is szakított Puzsér Róbert. A publicista azt írta, párttámogatás nélkül kampányol tovább, mert nem lesz egy olyan ellenzéki politika részese, amelyet Gyurcsány Ferenc vezet. A DK szerint egyetlen ellenzéki főpolgármester-jelöltre van szükség, erre azonban egyre kevesebb az esély, miután Puzsér Róbert és korábban a liberális Sermer Ádám is jelezte, önállóan indulnak. Így az ellenzéki előválasztás győztese velük is szembetalálja majd magát októberben – közölte az M1 Híradója.