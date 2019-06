Fidesz: Gyurcsányék elvennének a gyermekes családoktól, hogy a bevándorlóknak adjanak több pénzt

Míg a Fidesz számára a gyermekes családok támogatása az első, addig az ellenzék élén álló Gyurcsányék elvennének a gyermekes családoktól, hogy a bevándorlóknak adjanak több pénzt – kommentálta a kedden bemutatott 2020-as költségvetést Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője.

A kormánypárti politikus különösen üzenetértékűnek nevezte a kormány javaslatát az európai parlamenti választás eredményének fényében. Azt mondta: míg a Fidesz számára a gyermekes családok támogatása az első, addig amikor dönteni kellett, Gyurcsányék soha nem a magyar családok mellé álltak, sem az Európai Parlamentben, sem a magyar Országgyűlésben, sem akkor, amikor kormányon voltak.

Most ugyanazok a Gyurcsányék állnak az ellenzék élére, akik egyszer már tönkretették az országot, és megnehezítették a magyar családok megélhetését – emlékeztetett. Kitért arra, hogy kormányzásuk alatt adóemelésekkel és megszorításokkal sújtották a gyermekeseket, első dolguk volt, hogy elvették az egy- és kétgyermekesek családi adókedvezményét. Eltörölték az otthonteremtési támogatásokat, elvették az édesanyáktól a három éves gyest, bölcsődéket, óvodákat, iskolákat zártak be – sorolta a frakciószóvivő.

Halász János felidézte azt is, hogy Gyurcsányék az Európai Parlamentben is minden bevándorláspárti javaslatot támogatnak, ami azt célozza, hogy a bevándorlókra, a bevándorlásra több pénzt fordítson az EU, akár az európai családok és tagállamok kárára.

Nemcsak a gyermekes családok támogatásait veszélyeztetik politikájukkal, hanem a magyar gazdaság eredményeit is – rögzítette. Hozzátette: Gyurcsányék egyre több hatalmat akarnak adni Brüsszelnek és a külföldi gazdasági érdekeknek, ezt tették kormányzásuk alatt is. Akkor Magyarország teljesen elveszítette gazdasági önrendelkezését, pénzügyileg és gazdaságilag is meggyengült, az IMF és Brüsszel diktált az országnak, és a külföldi gazdasági érdekek érvényesültek, miközben a magyar emberek megalázó bérekért dolgoztak és megszorításoktól szenvedtek – közölte.

Halász János kitért arra is, hogy a Gyurcsány-korszakban egymillió embert tettek munkanélkülivé, a magas adókkal, elhibázott gazdaságpolitikájukkal tönkretették a gazdaságot. Az alkalmatlanság és a korrupció miatt nem volt olyan év, hogy ne szállt volna el a hiány, megduplázták az államadósságot.

Rámutatott: ha tehetnék, ugyanezt csinálnák, mert ők most sem a magyar emberek, hanem Brüsszel és a bevándorláspártiak érdekeit képviselik. Gyurcsányék elvennének a gyermekes családoktól, hogy a bevándorlóknak adjanak több pénzt. A Fidesz-KDNP azonban minden támogatást meg fog adni a családok támogatásának költségvetéséhez – jelentette ki Halász János.