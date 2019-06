Új baloldali mozgalmat indít Szanyi Tibor

Szanyi Tibor kiábrándult a szocialista pártból. Bejelentette, hogy új baloldali mozgalmat indít. Eddigi pártját, az MSZP-t egy korrupt bandának nevezte és „degenerálódó belterjes klubhoz” hasonlította. Szanyi Tibor az MSZP EP-listáján a harmadik helyet kapta. A voksolás előtt még biztos befutónak számított. A párt végül történelmi mélyponton zárta az uniós választást és csupán egyetlen mandátumot szerzett. Szanyi Tibor így végül nem mehet Brüsszelbe, a politikus ezután fakadt ki – közölte az M1 Híradója.

„Túlságosan jó fiúk voltak” – ezzel magyarázta hétfőn a Jobbik alelnöke azt, hogy a párt története leggyengébb eredményét érte el az EP-választáson. Z. Kárpát Dániel úgy fogalmazott, a szakmai programjukat mutatták be, holott a háborús hangulatú társadalom többsége ennél többet várt a Jobbiktól. A politikus szerint annak ellenére, hogy lemondott az elnökségük, nem fognak eltűnni a történelem süllyesztőjében, mert van jövőképük.

Z. Kárpát Dániel szerint a rossz szereplésnek nincs köze a néppártosodáshoz és a párt balratolódását pedig „science fictionnek” nevezte. A Jobbik frakcióvezetői posztjára jelölt Jakab Pétert úgy jellemezte, hogy ő a kommunikáció frontján abszolút méltó ellenfele lenne még a miniszterelnöknek is.

A Jobbik mellett az MSZP-Párbeszéd lista is csak alig több mint 6 százalékon végzett az európai parlamenti választásokon, így az ő listájuk is egy mandátumot szerzett.

Szombaton arról döntött a párt országos választmánya, hogy Ujhelyi István mehet Brüsszelbe. A képviselői helyért a listán harmadikként szereplő Szanyi Tibor is versenyben volt. Indulatait a Brüsszelből kiszorult szocialista EP-képviselőjelölt egy nyílt levélben fejezte ki az atv.hu-nak.

Szanyi Tibor „belső mutyikról” ír, az MSZP-t a választási kudarc és az elmúlt időszak történései után – egyenesen egy „élő halotthoz” hasonlítja és „korrupt bandának” nevezi. Szerinte a szocialisták politikai kómába estek, majd levelében ennél is továbbmegy. Úgy fogalmaz, „Ez így nem párt! Ez így csak egy degenerálódó belterjes klub, ahol a politikai témakészlet elapadt, s jobbára az itt-ott fellelhető apróbb krajcárok után kapirgálunk.”

Szanyi Tibor Tóth Bertalan pártelnököt semmittevéssel vádolja, de levelében a Párbeszéddel való szövetségre is kifakadt. Azt írta, „adtak egy aranykulcsot annak a sofőrnek, aki a szakadékba navigálta a buszunkat. A társadalomnak szóló üzenetünk tehát most ez: nem csupán mindenkit nagyon is ott hagyunk az árok szélén, de ki is tüntetjük a sandán elsétálókat. Erre én sem szavaznék.”

A csalódott politikus levele végén egyúttal bejelentette azt is, hogy „Holnapelőtt” jeligére mozgalmat indít, amelyhez csatlakozhat bárki. Szanyi Tibor szerint ha az MSZP-nek szüksége van rá, akkor elnökké választja őt.