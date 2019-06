Deák: Mélyzuhanásban az MSZP

Az MSZP támogatottsága EP-választásról EP-választásra megfeleződik – mondta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője szombaton az M1-en.

Hozzátette: az MSZP-Párbeszéd EP-választási eredménye alapján elmondható, hogy a párt már csak árnyéka önmagának.

Mint elmondta, az MSZP-nek azt kell önmagától megkérdeznie, hogy beolvadjon-e a Demokratikus Koalícióba (DK)?. A kiszivárgott információk szerint a megszerzett egy mandátumért is „öldöklő harc” folyik – jegyezte meg. Az is elképzelhető, hogy az MSZP mai választmányi ülésen pártszakadás következik be – vélekedett.

Az elemző szerint az ellenzéki pártok támogatásának csökkenése azzal is magyarázható, hogy „katasztrofális, botrányokkal teli kampányuk volt”.

Deák Dániel rámutatott: mivel egy országgyűlési választáson két párt együttes bejutási küszöbe tíz százalék, elmondható, hogy a vasárnapi eredmény szerint az MSZP-P be sem jutna Országgyűlésbe.