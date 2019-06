Ujhelyi kapja az MSZP-P egyetlen európai parlamenti mandátumát

Ujhelyi István kapta az MSZP-Párbeszéd egyetlen európai parlamenti mandátumát. A helyről a szocialista párt választmánya döntött, miután Tóth Bertalan pártelnök korábbi ígéretéhez híven nem vette fel a listavezetőként neki járó mandátumot. A helyért így a második Ujhelyi István mellett a harmadikként induló Szanyi Tibor is versenyben volt, sajtóhírek szerint a döntést éles vita előzte meg az MSZP-ben. Tóth Bertalan pártelnök a választmányi ülés után bejelentette, meg kell újítani a párt szerkezetét, ezért elsőként a kampányban patkányozó frakcióvezető-helyettesnek, Bangóné Borbély Ildikónak kell távoznia – közölte az M1 Híradója.

Feszülten érkeztek az MSZP-s politikusok a párt szombati választmányi ülésére. A tanácsokozás egyik témája a szocialisták egyetlen megszerzett európai parlamenti mandátumának sorsa volt. A pártszövetség május 26-ai, valamivel több mint hat százalékos eredménye ugyanis ennyire volt elég, noha az MSZP és a Párbeszéd legalább három helyre számított.

A listavezetőként induló Tóth Bertalan pártelnök korábbi ígéretéhez híven kijelentette, hogy nem veszi át a mandátumot, és a negyedik helyen szereplő párbeszédes Jávor Benedek is gyorsan elkönyvelte a vereséget.

Szanyi Tibor az Azonnali.hu-nak azt nyilatkozta, hogy a mandátum egy „jolly joker”, amely még bárkié lehet. Sajtóhírek szerint az őt és a lista második helyén szereplő Ujhelyi Istvánt támogató csoportok között szinte azonnal meg is indult a harc. A feszültséget ráadásul az is fokozta, hogy az eredmény miatt felmerült az MSZP és a DK újraegyesülése is.

A szocialisták szombaton is kritikusan fogalmaztak saját pártjukkal kapcsolatban. Burány Sándor országgyűlési képviselő azt is elismerte, hogy a brüsszeli hely körül éles vita alakult ki a tagok között.

Az újságíróknak végül csaknem két óra várakozás után Tóth Bertalan és Kunhalmi Ágnes jelentette be, hogy az egyetlen mandátumot Ujhelyi István kapta meg.

Ez viszont Tóth Bertalan szerint egyáltalán nem ad okot az örömre. A pártelnök azt mondta, tény, hogy kudarcot vallottak, de a DK-ra utalva hozzátette, nem fognak össze olyan párttal, amelyik szerintük átveri a baloldali szavazókat.

Az eredmény kapcsán a pártelnök arról is beszélt, hogy a vezetőségnek el kell ismernie a felelősségét, igaz, ez a szocialistáknál nem jelent teljes tisztújítást.

A kampányban a Fidesz-szavazókra patkányként utaló Bangóné Borbély Ildikót azonban visszahívják a frakcióvezető-helyettesi posztról, emellett a párt kommunikációját irányító kampányfőnöknek, Láng Balázsnak is távoznia kell.