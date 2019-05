XXI. Század Intézet: Vasárnapi eredménye alapján kiesne a parlamentből az MSZP-Párbeszéd

A Fidesz-KDNP nyolcvan százalékos többséget szerzett volna a Parlamentben, az MSZP-Párbeszéd viszont be sem jutott volna, ha a most vasárnapi eredményt hozta volna a tavalyi országgyűlési választás – erre hívta fel a figyelmet a XXI. Század Intézet. Az MSZP-Párbeszéd 6,6 százalékos eredménye ugyanis jóval a közös listákra vonatkozó, tíz százalékos parlamenti küszöb alatt van. A hírek szerint szombaton tart választmányi ülést az MSZP, itt is szóba kerülhet, hogy folytassák-e az együttműködést a Karácsony Gergely-féle Párbeszéddel a jövőben is vagy Gyurcsány Ferenc pártjához közeledjenek – közölte az M1 Híradója.