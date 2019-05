Magyar Nemzet: Karácsony Gergely adósságba verte Zuglót

Zugló valójában hitelből él – ezt mondta a kerület jegyzője a Magyar Nemzetnek. Papp Imre kiszivárgott dokumentumok szerint többször is figyelmeztette Karácsony Gergelyt, a kerületvezetés mégis olyan döntéseket hozott, ami adósságba verte Zuglót. Így több fejlesztés el is maradt, sajtóhírek szerint például az óvoda és az iskola felújítása is. Karácsony Gergely szerint mindez hazugság, szerinte Zuglóban minden rendben van. A híradónak nyilatkozó elemző szerint Karácsony Gergely saját politikai céljai elérésére használja fel a polgármesterséget. – közölte az M1 Híradója.