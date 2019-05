Novák Katalin: A családvédelmi akcióterv számos eleme elérhető az egyszülős családoknak is

A családvédelmi akcióterv számos eleme elérhető az egyszülős családok számára is, így ők is igényelhetik július elsejétől a használt lakásokra felvehető csok-kölcsönt és a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását, valamint januártól igénybe vehetik a nagyszülői gyedet is – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára szerdán Budapesten.