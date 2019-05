Komoly kihívást jelent a liberális elitnek az EP-választás eredménye

Az MSZP és az LMP politikai jelenlétére 2022-ig lehet számítani, de ez is csak egzisztenciális okokra vezethető vissza, hiszen az európai-parlamenti választásokon bebizonyosodott, hogy egyik pártnak sincs már komoly támogatottsága – mondta Boros Bánk Levente, a Médianéző igazgatója hétfőn az M1-en.

Gyurcsány Ferenc 2006-ban technikailag bukott meg, 2009-ben pedig ténylegesen. Azóta folyamatosan próbál vezető szerephez jutni ellenzéki oldalon, a DK térnyerésével ez most úgy tűnik, végre sikerült neki, aminek az lehet a következménye, hogy néhány MSZP-s politikus csatlakozni fog a jövőben a Demokratikus Koalícióhoz.



Boros Bánk Levente szerint az MSZP azért szerepelt ilyen gyengén a választásokon, mert nem tudott komoly programmal előállni, és nem sikerült „kitermelnie” olyan politikust, aki személyét és karizmáját tekintve vonzó lehet az emberek számára.

A nagy vereséget szenvedett pártok közé sorolható a Jobbik is, ahol csak úgy, mint az MSZP-nél és az LMP-nél identitás válság lépett fel néhány évvel ezelőtt,

és amelyet a belső feszültségek, konfliktusok, párton belüli személyes ellentétek folyamatosan gyengítettek. Ezt látva az emberek nem érezték ezekben a pártokban az alkalmasságot arra, hogy legalább megszorongassák a kormánypártokat.

A szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy tulajdonképpen a DK és a Momentum azért ért el jó eredményeket vasárnap, mert az emberek az MSZP-t, az LMP-t és a Jobbikot leváltották, tehát a vereséget szenvedő pártok kontójára erősödhettek meg a választásokon második és harmadik helyet elért erők. A szavazók valószínűleg úgy gondolkodtak, hogy a DK-nak most volt, a Momentumnak pedig még lehet mondanivalója.

Boros Bánk szerint a DK jó stratégiát választott azzal, hogy nem magát Gyurcsány Ferencet, hanem feleségét, Dobrev Klárát tette meg a kampány arcának. Rövid távon Gyurcsány néven ugyanis nem lehet választást nyerni, választásokon komoly eredményt elérni.

A kormánypártok viszont profitálnak a volt szocialista miniszterelnök szerepléséből, hiszen az emberek még emlékeznek a 2010 előtti, Gyurcsány vezette érára.

A Momentumnak ugyanaz a hátránya, ami az előnye – mondta a szakértő. Nincs tapasztalata és politikai teljesítménye, ezért az emberek lehetőséget adtak neki, de nehéz helyzetben van, hiszen el kell nyernie a szavazók bizalmát, miközben rengeteg buktatón kell átvergődnie, és most már Gyurcsány Ferenc is komoly ellenfélnek fog bizonyulni, aki mindig is sikeresen „maga alá tudott gyűrni” más pártokat.

Az Európai Néppárt győzedelmeskedett az EP-választásokon, tehát a legerősebb frakcióval fog rendelkezni. A kérdés csak az, hogyan tudják majd biztosítani a többséget az Európai-Parlamentben, hiszen csak a szociáldemokratákkal már nem lesz elég a szövetségkötés.

Két nappal ezelőtt még sokkal rosszabb helyzetben volt Manfred Weber, az Európai Néppárt csúcsjelöltje, ugyanis kevesen hittek abban, hogy a választások után még esélye marad arra, hogy az Európai Bizottság elnöke lehessen a jövőben.

Az európai liberális elit számára a választási eredmény – Olaszországban Matteo Salvini, Franciaországban Marine Le Pen és Magyarországon Orbán Viktor sikere, valamint a hagyományos pártok veresége – megrázó és komoly kihívást jelent.

Nagy-Britanniában a brit kormánypárt óriási veresége is csak azt támasztja alá, hogy szerte Európában az Európai Unióval elégedetlen szavazók azt üzenték Brüsszelnek, hogy a jelenlegi helyzet nem működőképes és változásra van szükség – fejezte be Boros Bánk Levente.