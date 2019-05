Alapjogokért Központ: az összeomló ellenzék romjain mászik fel Gyurcsány Ferenc

A Fidesz-KDNP 52,5 százalékos európai parlamenti választási eredménye abszolút győzelem – mondta az Alapjogokért Központ igazgatója az M1 csatorna műsorában.

Szánthó Miklós közlése szerint ez a magyar választástörténeti viszonyok között is erős győzelem. 2006 óta egymás után az összes országos szavazást megnyerte a Fidesz-KDNP – tette hozzá.



Kitért arra is, hogy az ellenzék „összeomlófélben van”. Egyes erők teljesen megsemmisültek, de vannak feljövőben lévő erők is. Az elemző szerint a DK és a Momentum „a politikai stabilitást nem veszélyezteti, de érdemes rájuk figyelni”. Szánthó Miklós úgy fogalmazott: „van egy összeomló ellenzék, s annak romjain mászik fel Gyurcsány Ferenc, és tűzi ki a maga zászlaját”.

Rámutatott arra is, hogy az MSZP modernkori történelmének legrosszabb eredményét érte el, ez a „történelmi mélypont”. Ez – az elemző szerint – hatással van arra is, hogy a szocialisták eddig kiket támogattak az önkormányzati választásra való felkészülés során. Szánthó Miklós úgy értékelt, most majd elindul az ellenzéki „adok-kapok”, hogy ki kit, hol indít.