A Momentum ünnepelt, a Jobbik és az LMP viszont nagyot bukott

A választás másik két nagy vesztese a Jobbik és a Lehet Más a Politika (LMP). Az LMP az öt százalékos küszöböt sem érte el, így nem lesz képviselőjük Brüsszelben. A Jobbik is csak egyetlen hellyel gazdálkodhat – a mandátum sorsa nálunk is kérdéses még. Holnapután dönthetnek majd arról, kit küldenek az EP-be. Nagy meglepetést hozott a Momentum tíz százalék körüli eredménye, amire még maguk a párttagok sem voltak felkészülve – közölte az M1 Híradója.

Hajnalig tartó bulival és tánccal ünnepelte a Momentum, hogy a várakozásokhoz képest sokkal jobb eredményt értek el. A szavazatok csaknem 10 százalékát szerezték meg, ami azt jelenti, hogy két képviselőt küldhetnek az Európai Parlamentbe.

Az egyik a listavezető Cseh Katalin, akinek az eredményvárón többször hangosan skandálták a nevét. Szerinte vannak még csodák. A Momentum EP-listájának második helyén Donáth Anna, a párt alelnöke áll. Azt mondta: nem számított arra, hogy kijut Brüsszelbe, ezért beszédet sem tervezett. Utána annyit mégis mondott, hogy a siker nem az övé, hanem a rájuk szavazóké. Arra viszont egyelőre nem válaszolt, hogy mik a Momentum céljai a jövőben.

A párt eredményváróján megjelent az LMP két korábbi társelnöke, Szél Bernadett és Hadházy Ákos is.

A Jobbik történetének egyik legrosszabb eredményét érte el

A Jobbik esti rendezvényén már nem volt ilyen jó hangulat. A szóvivő a párt megmaradását nevezte a legnagyobb sikernek. A Jobbik ugyanis történetének egyik legrosszabb eredményét érte el. Öt évvel ezelőtt még három mandátumot szereztek, most mindössze egyet. Gyöngyösi Márton szerint ezzel új helyzet állt elő a pártban.

Az EP-listavezető hétfőn az ATV-ben a Jobbik visszaesését többek között a párton belüli feszültségekkel és a csaknem egymilliárd forintos ÁSZ-bírsággal indokolta. Gyöngyösi Márton elismerte, hogy lehetnek olyanok, akik elfordultak a párttól. Arra a kérdésre, hogy végül ki lesz a Jobbik EP-képviselője Brüsszelben azt mondta: erről az elnökségnek kell dönteni.

Súlyos vereséget szenvedett az LMP

Még rosszabb volt a hangulat az LMP eredményváró helyszínén, ahol már a kiszivárgott számok is jelezték, hogy a párt súlyos vereséget szenvedett és nem jutott be az Európai Parlamentbe. A vezetés nem is várta meg az előzetes eredményeket, és lemondott. Vágó Gábor az LMP listavezetője szerint a választók megbüntették őket.

Az LMP várhatóan júniusban tart tisztújítást. Azt egyelőre nem tudni, hogy a most távozó vezetők közül valaki újraindul-e.