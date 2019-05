Európa nemzetei választanak – kövesse percről percre

Csütörtökön kezdődött el a 2019-es európai parlamenti választás. Huszonnyolc tagállamban több mint 400 millióan fejezték már és fejezhetik még ki véleményüket szavazatukkal, hogy mit gondolnak Európa jelenlegi állapotáról és az Európai Unió jövőjéről. Vasárnap Magyarország mellett további húsz nemzet választ képviselőket. Cikkünk folyamatosan frissül.

06:20 – Szolgálatot teljesítő tűzoltók, rendőrök és katonák is szavazhatnak

A tűzoltóság, a rendőrség és a honvédség személyi állományának is biztosítják a részvétel lehetőségét a vasárnapi európai parlamenti (EP-) választáson.

06:11 – Megnyíltak a szavazókörök Romániában, ahol népszavazást is tartanak

Helyi idő szerint 7 (magyar idő szerint 6) órakor Romániában is kinyitottak a szavazókörök, amelyekben vasárnap egyszerre bonyolítják le az európai parlamenti (EP-) választást és az államfő által igazságügyi témákban kiírt népszavazást.

6:00 – Kinyitottak a szavazóhelyiségek

A negyedik EP-választáson az Európai Parlament magyar tagjaira szavaz az ország.

5:59 – Vasárnap délig lehet mozgóurnát igényelni

Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthat be.

5:57 – Este 11-ig nem lesz eredmény

Az Európai Unió előírása szerint addig nem hozhatja nyilvánosságra egyetlen tagállam sem az európai parlamenti választás hivatalos eredményét, amíg valamennyi tagállamban nem fejeződik be a szavazás. Vagyis – bár este 7 órakor bezárnak a magyarországi szavazókörök – az NVI sem közölheti az adatokat este 11 óráig, amíg – az unióban utolsóként – be nem zárnak az olaszországi szavazóhelyiségek

5:55 – Vasárnap 21 nemzet választ még képviselőket

Magyarországon kívül szavaz Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Lengyelország, Románia, Belgium, Görögország, Portugália, Svédország, Ausztria, Bulgária, Finnország, Dánia, Horvátország, Litvánia, Szlovénia, Ciprus, Észtország és Luxemburg.

5:50 – Más uniós tagállam EP-listájára 2400 magyar szavazna

2400 magyar állampolgár jelezte, hogy más, a tartózkodási helye szerinti uniós tagállam EP-listájára akar szavazni, a legtöbben a német listák közül választanak. Az EP-választásokon minden uniós polgár, akinek a lakóhelye olyan tagállamban van, amelynek nem állampolgára, ott is választójoggal rendelkezik. Vagyis azok a magyar állampolgárok, akik az EU más tagállamában élnek, szavazhatnak az ottani jelöltekre a magyar listák helyett.

5:47 – Amerikában már szombaton szavaztak

Helyi idő szerint szombat reggel kezdődött meg az amerikai földrész magyar külképviseletein az EP magyar tagjainak választása. Összesen 1313-an voksolhatnak Amerikában.

Nő voksolt egy prágai kocsmában kialakított szavazóhelyiségben (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)

5:42 – Európa nemzetei választanak

Csütörtökön kezdődött el az európai parlamenti választás, a négy nap alatt 28 uniós tagállamban csaknem 400 millió ember voksolt már vagy voksolhat. Az első nap szavaztak a britek és a hollandok, pénteken az írek, és elkezdődött a cseh kétnapos választás is, amely szombat délután fejeződött be. Szombaton Szlovákiában, Lettországban és Máltán is lezajlott a voksolás.

Az európai parlamenti választásról szóló elemzéseinket itt, itt és itt tudja elolvasni.