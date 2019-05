Magyarországon is a véghajrába érkezett a kampány

Itthon is a véghajrába érkezett a kampány. A Fidesz-KDNP telefonos kampányt indított, valamint önkéntesek viszik házhoz Orbán Viktor levelét, amelyben a bevándorlás megállítását célzó hét pontos tervét is részletezi. A kormánypártok részvételre buzdítanak, és azt hangsúlyozzák, hogy Magyarországnak olyan képviselőkre van szüksége, akik Brüsszelben a magyar érdekeket védik, és akik meg akarják állítani a bevándorlást – közölte az M1 Híradója.

A Fidesz aktivistái három nappal a választás előtt telefonon is mindenkit próbáltak elérni és arra buzdítani, hogy menjenek el szavazni. A mozgósításban a párt politikusai is részt vettek. Budapesten többek között Deutsch Tamás hívta fel a párt támogatóit. A Fidesz európai parlamenti képviselője úgy fogalmazott, minden eddiginél nagyobb tétje van a vasárnapi voksolásnak, most dől el ugyanis, hogy

milyen irányt szabnak Európának, és milyen jövője lesz a magyar családoknak és gyermekeiknek.

A Fidesz-KDNP az elmúlt hetekben több mint 200 fórumot tartott országszerte. Az önkéntesek pedig személyesen viszik házhoz Orbán Viktor levelét is – ezt már a nagyobbik kormánypárt kommunikációs igazgatója hangsúlyozta. Hidvéghi Balázs hozzátette, a haza védelmében csak a Fidesz-KDNP jelöltjeire lehet számítani.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, hogy a brüsszeli elit a migráció és a határvédelem kérdésében megbukott, ezért is van szükség a változásra. Kocsis Máté leszögezte, a kormánypártok bebizonyították, hogy képesek megvédeni a magyar embereket és a következő években is készen állnak arra is, hogy ezt a rendszert az érintett országokkal együttműködve kiterjesszék.

Kocsis Máté úgy fogalmazott,

Magyarország az elmúlt években 300 milliárd forintot költött határvédelemre,

amiből Brüsszel egyetlen fillért sem térített meg, a migránsok és a Soros-szervezetek pénzelésére viszont talált forrást.

A Fidesz országgyűlési képviselője, Lázár János makói utcafórumán arra hívta fel a figyelmet, hogy a balliberális politikusok hazugsága ellenére nem szűnik a migrációs nyomás. Ezt mutatja az is, hogy a balkáni útvonalon továbbra is tízezrek vannak úton Európa belseje felé.