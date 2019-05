Egyik meghívott párt képviselője sem jelent meg az MSZP-Párbeszéd rendezvényén

Bár a többi pártot is hívták, csak MSZP-Párbeszéd képviselői jelentek meg azon rendezvényen, ahol az európai parlamentben végzett munkáról számolhattak volna be a politikusok. A közös eseményt az MSZP-Párbeszéd kezdeményezte.

A szocialista Ujhelyi István így az elmaradt beszélgetés helyett tartott csütörtökön sajtótájékoztatót. Azt mondta, hogy egy héttel ezelőtt elküldték a meghívókat, de arra csak a DK két képviselője, Molnár Csaba és Niedermüller Péter válaszolt. Ők vidéki kampányelfoglaltságokra hivatkozva hárították el a felkérést.

Ujhelyi István úgy fogalmazott, hogy a fideszes képviselők gyávának bizonyultak, ahogy korábban gyávának bizonyult Orbán Viktor miniszterelnök is, aki nem mert leülni Frans Timmermans szocialista csúcsjelölttel. Hozzátette, hogy Trócsányi László, a Fidesz EP-listájának vezetője sem mert vitázni Tóth Bertalannal, a szocialisták EP-listavezetőjével. A baloldali politikus a saját teljesítményét értékelve kiemelte, hogy négy éve élő fogadóórákat tart a határon túlra vándorolt magyarok számára, akiket ingyenes jogsegéllyel is ellát. Ujhelyi István arra is kitért, hogy az utóbbi években ő lett az európai turisztikai iparág politikai vezetője. Felhívta a figyelmet, hogy ő foglalkozott az egymással kooperáló automata közlekedési rendszerek európai kiépítésének ügyével is.

Budapest, 2019. május 15.

Ujhelyi István, az MSZP-Párbeszéd európai parlamenti képviselőjelöltje a Karácsony Gergellyel, az MSZP és Párbeszéd főpolgármester-jelöltjével és Jávor Benedekkel, az MSZP-Párbeszéd európai parlamenti képviselőjelöltjével az Ezrek életét veszélyezteti a kormány évente – egyre rosszabb a levegő Budapesten címmel tartott sajtótájékoztatón az Országgyűlés Irodaháza előtt 2019. május 15-én.

MTI/Mónus Márton

A képviselő hangsúlyozta, hogy ő indította útjára a Free Interrail nevű programot, amelynek keretében a 18 éves európaiak ingyenesen járhatják be a kontinenst.

A szocialista Szanyi Tibor kiemelte, hogy arra az okosfalu programra a legbüszkébb, ami 2015 óta átalakította az EU teljes vidékfejlesztési politikáját. Arra is kitért, hogy az Európai Unió áfa-rendszerének véglegesítése során 25 százalékos maximális áfát határoztak meg.

Jávor Benedek bírálatként azt mondta, hogy a Fidesz lassan kilenc éve nem készített választási programot. A politikus azt is sajnálatosnak nevezte, hogy a többi EP-képviselő nem jelent meg az általuk kezdeményezett beszélgetésen. A politikus kiemelte, hogy az ő kezdeményezésére jött létre egy, az oknyomozó újságírást támogató program. Hozzátette, hogy az ő javaslatára született meg a közérdekű bejelentőket megvédő irányelv.

Jávor Benedek azt mondta, hogy jelentős szerepet játszott a kontinens energiapolitikájának formálásában a „Tiszta energia minden európainak” javaslatcsomag elfogadása során. Arra is felhívta a figyelmet, hogy egy svéd EP-képviselővel együtt indították útjára az európai Roma hét elnevezésű rendezvénysorozatot. A politikus utolsóként a korrupcióellenes tevékenységét említette.

A szocialista képviselőket más témában kérdezték arról a csütörtöki sajtóhírről, amelyik szerint Szekeres Imre szocialista politikus egy lakossági fórumon azt mondta, honvédelmi miniszterként már 2009-ben kapott olyan jelzést, hogy nagy migrációs hullám várható. Ujhelyi István azt felelte, hogy nem olvasta a hírt. Hozzátette, a programjuk rögzíti: nem támogatják az illegális migrációt és nem bontják le a határkerítést.

Szanyi Tibor úgy fogalmazott: a történelem során valószínűleg nem volt olyan esztendő, amikor különböző politikusok ne kaptak volna migrációs előrejelzéseket.

Az ENSZ évente bocsát ki ilyen előrejelzéseket és vélhetően nincs olyan nemzetközi szervezet, amelyik az elmúlt száz esztendőben ne foglalkozott volna a globális migráció problémáival – mondta.

Fidesz: Másokat kérnek számon azok, akik minden bevándorláspárti javaslatot megszavaztak

Három olyan bevándorláspárti képviselő állt ma ki, hogy másokat kérjen számon, akik az Európai Parlamentben minden bevándorláspárti javaslatot megszavaztak a magyar emberek akaratával szemben – közölte a Fidesz csütörtökön az MTI-vel.

A Fidesz reagálásában azt írta, Ujhelyi István, Szanyi Tibor, Jávor Benedek, és a Gyurcsány-párti képviselők arra használják mandátumukat, hogy minden egyes bevándorláspárti javaslatot megszavazzanak. Megszavazták a migránskvótát, a migránsvízumot, a Soros-szervezetek pénzügyi támogatásának növelését, a gazdasági bevándorlás legalizálását, a bevándorlást elutasító országok megbüntetését, és ha újra mandátumot kapnak, akkor tovább fogják támogatni a bevándorláspárti erőket – olvasható a közleményben.

Hozzátették: vasárnap egyetlen pártszövetség neve lesz a szavazólapon, amely meg akarja állítani a bevándorlást és a magyar emberek érdekét képviseli Brüsszelben, ez a Fidesz-KDNP.