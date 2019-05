Az önkormányzati választáson is számít Czeglédy Csabára a DK

Nem csak az EP-választáson, hanem az őszi önkormányzati választáson is számít Czeglédy Csabára az ellenzék, mert segíthet legyőzni a Fideszt – erről beszélt a DK szóvivője. A Demokratikus Koalíció a korábbi nyilatkozatok szerint hősként tekint a több milliárd forintos csalási ügyben vádolt Czeglédy Csabára, ezért vették fel a párt európai parlamenti listájára. Czeglédy Csabát a képviselőjelöltség miatt mentelmi jog illeti meg, így a bíróság felfüggesztette a vele szemben indított eljárást – közölte az M1 Híradója.

Megelőlegezett bizalommal, máris a DK EP-képviselőjeként mutatta be Dobrev Klárát Rónai Sándor, a párt szóvivője. Az egyébként egyelőre csak listavezető politikus a kampányhajráról tartott sajtótájékoztatót, de Rónai Sándor után ő is elvétette a tényeket. Gyurcsány Ferenc felesége arról beszélt, hogy az európai parlamenti választás nem vasárnap, hanem jövő héten lesz.

„Jövő vasárnap szavazunk arról, hogy Magyarország egy erős Európában marad-e, vagy tovább távolodunk tőle” – fogalmazott Dobrev Klára. Előre kijelentette azt is, hogy kérdésekre csak a témában hajlandó válaszolni. Így az M1 stábja a párt EP-képviselőjelöltjéről, Czeglédy Csabáról nem tehetett fel kérdést neki.

Több külföldi pénzintézetben tarthat széfet Czeglédy

Czeglédy Csabáról szombaton a Magyar Nemzet írta meg, hogy több külföldi pénzintézetben tarthat széfet, amelyekre a lap szerint a magyar hatóságok bukkantak rá.

Hasonló eset történt két évvel ezelőtt is, amikor Czeglédy őrizetbe vétele után a Csongrád megyei ügyészség szóvivője közölte, egy kilogrammnyi, tíz millió forint értékű befektetési aranyat találtak egy osztrák bankban, Czeglédy Csaba széfjében. Czeglédy ügyvédje akkor cáfolta, hogy a politikusnak bármiféle széfben vagyona lenne, és azt mondta, pert indítanak azok ellen a médiumok ellen, amelyek csak az ügyészség állítását közlik.

Osztrák határozat cáfolta meg Czeglédy kijelentéseit

Lapértesülések szerint azonban az ügyvéd kijelentéseit egy osztrák bírósági határozat is cáfolta, amelyben azt írták, hogy a hatóságok a széf kulcsát és a trezornyitásról szóló számlát is megtalálták. A külföldi bankokban tartott széfeket ennek ellenére Czeglédy Csaba a közösségi oldalán ezúttal is hazugságnak nevezte. Szerinte ezek az állítások minden ténybeli alapot nélkülöznek, és teljesen valótlanok, ezért visszautasítja azokat.

Hétfőn pedig azt írta, feljelentést tett rágalmazás miatt, és azt ígérte, „háromszor, de lehet, hogy ötször veri ezt vissza Lúdas Matyi.”

Ugyanezt ismételgette a DK szóvivője is hétfőn, aki végül Dobrev Klára helyett válaszolt a kérdésekre. Rónai Sándor szerint Czeglédy Csabára nem csak az EP-kampány alatt, hanem az önkormányzati választások során is számítanak.

A DK szerint Czeglédy tisztességes hazafi

A MSZP-t és a DK-t ügyvédként többször is képviselő Czeglédy Csaba ellen hat milliárd forintos költségvetési csalás miatt zajlott eljárás, amíg Gyurcsány Ferenc pártjának EP-listáján helyet kapva mentelmi jogot nem kapott.

A DK szerint a politikus azért kerülhetett fel a listára, mert tisztességes hazafi.