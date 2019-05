Dúró Dóra szerint az RTL Klub jogellenesen cenzúrázott

Az RTL Klub jogellenesen próbálta cenzúrázni a Mi Hazánk európai parlamenti (EP-) választásra készült kampányfilmjét a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) határozata alapján – mondta Dúró Dóra, az ellenzéki párt elnökhelyettese vasárnap, Budapesten tartott sajtótájékoztatón.

Az országgyűlési képviselő kifejtette, az NVB egyértelműen kimondta, a választási eljárásról szóló törvény megsértésének számít, hogy a csatorna politikai reklámjuk tartalmának megváltoztatását kérte. Az RTL Klubnak tehát mérlegelés nélkül, a „cigánybűnözés” szó kisípolása nélkül is közzé kellett volna tennie a Mi Hazánk hirdetését – tette hozzá.

Dúró Dóra elmondta továbbá, kérdéseikre adott válaszában a Facebook közölte, a napokban tudatosan törölte a Mi Hazánk elnökének, Toroczkai Lászlónak 207 ezer követővel rendelkező hivatalos oldalát, magyarázatot ugyanakkor nem mellékeltek.

Az ellenzéki politikus hangsúlyozta, mindezt az RTL Klub által elkövetettnél is súlyosabb, akár a választás kimenetelére is befolyással bíró törvénytelenségnek tartják, ezért úgy gondolják, a magyar államnak is fel kell lépnie a Facebookkal szemben.

A Mi Hazánk elnökhelyettese kérdésre válaszolva kijelentette, a jövő héten törvényes keretek között kívánják megtartani Törökszentmiklósra tervezett demonstrációjukat.