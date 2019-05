Ufókhoz hasonlította a migráció kérdését Gyurcsány Ferenc felesége

A bevándorlás egy „zseniális kommunikációs trükk”, de Orbán Viktor az ufók ellen is lázíthatna, annyira átmosták már a magyarok fejét – erről beszélt Dobrev Klára egy rendezvényen tegnap. Nem ez az első alkalom a kampányban, hogy Gyurcsány Ferenc felesége párhuzamot von a szerinte „nem is létező migránsok” és az ufók között. Szerinte az sem igaz, hogy lennének bevándorláspárti politikusok – közölte az M1 Híradója.

„Ha Orbán Viktor az ufók ellen lázítana, akkor ma Magyarországon az emberek többsége az ufóktól félne” – ez a véleménye Gyurcsány Ferenc feleségének arról, hogy kell-e tartani a migrációtól. Dobrev Klára az ellenzéki pártok listavezetőinek kerekasztal-beszélgetésén azt hangoztatta, hogy a bevándorlás nem több egy „zseniális kommunikációs trükknél”.

Az ufók és a bevándorlás között a DK majálisán is párhuzamot vont. Dobrev Klára akkor is úgy vélte, hogy a migrációtól egyáltalán nem kell tartani, mert az nem is létezik. A bevándorlás veszélyeiről korábban Gyurcsány Ferenc is sajátos stílusban beszélt. A DK elnöke a 2015-ös párizsi terrortámadás után mondta azt, hogy szerinte jobban kell félni a kutyapiszoktól, mint a terroristáktól.

Ezt az álláspontot felesége, Dobrev Klára is rendszeresen hangoztatja, amióta ő lett a párt európai parlamenti listavezetője. Több interjúban is képzelgésnek nevezte a bevándorláspárti politikusok és a migrációt segítő uniós intézkedések létezését.

Csakhogy ezekről korábban több DK-s politikus is beszélt, sőt a párt tagjai meg is szavazták Brüsszelben a migrációt támogató intézkedéseket. Niedermüller Péter, a párt leköszönő EP-képviselője például arról vallott, hogy a kötelező kvótát jó döntésnek tartja.

Tavaly decemberben a DK-sok a migránsvízumról szóló határozatot is támogatták, amely már azelőtt beutazási engedélyt adna a bevándorlóknak, mielőtt kiderülne, hogy egyáltalán jogosultak-e menekültstátuszra. Sőt, a Demokratikus Koalíció vezetőjeként Gyurcsány Ferenc többször is a bevándorlók befogadása mellett érvelt, annak ellenére, hogy a migráció szerintük nem is létezik – hangzott el az M1-en.