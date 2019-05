Orbán Viktor: Üzenjük meg Brüsszelnek, a magyar emberek változást akarnak

A miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának adott interjút.

Cikkünk frissül.

Orbán Viktor az európai parlamenti választások kapcsán azt mondta: Európában egy „liberális véleménymaffia” arról akarja meggyőzni az embereket, hogy a bevándorlás egy jó és kívánatos dolog. A magyar kormány, többek között az olasz és lengyel szövetségeseivel együtt, viszont azt mondja, hogy a bevándorlást nem menedzselni, hanem megállítani kell. Ehhez pedig a brüsszeli vezetésben változásra van szükség – hangsúlyozta.

„A választás tétje az, hogy sikerül-e olyan vezetőket választanunk, akik szembe mernek fordulni azzal a gondolattal, hogy a migráció szükségségszerűen része az életünknek. Tudunk-e olyan vezetőket választani, akik megvédik Európát, mert végül is Európa az európai emberek otthona, Magyarország meg egy olyan ország, mely a magyar embereknek az otthona. Meg akarjuk-e ezt védeni, vagy engedjük, hogy ez megváltozzon? Ez a summázata a választás tétjének” – fogalmazott a kormányfő.

Kitért arra is: a magyar határkerítés olyan sikeres, hogy az Washingtonban is látszik, hiszen Amerika is elismeri, hogy Magyarország állította meg Európában a szárazföldi migrációt.

A miniszterelnök hozzátette: Donald Trumppal egyetértenek abban, hogy a nemzetállamok érdeke az első, és nem szabad hagyni, hogy mások mondják meg, hogyan éljük az életünket.