A DK célja, hogy utolérje MSZP-t az európai parlamenti választáson?

Megjelent a Politico című brüsszeli lapban egy friss mandátumbecslés, mely szerint a Fidesz az európai parlamenti helyek kétharmadát szerezné meg, de bejutna az MSZP, a Jobbik és a DK is. A becslés egyben azt is jósolja, hogy sem az LMP, sem a Momentum, sem pedig a Mi Hazánk Mozgalom nem szerez képviselői helyet a május 26-i EP-választáson, és brüsszeli képviselet nélkül marad a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is.